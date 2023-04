Uomo rinnova patente a 99 anni: il premio inaspettato

Divo Stagi è il nome dell’uomo che sta facendo il giro del web in questi giorni. Il motivo di così tanta fama? Il rinnovo patente fatto all’età di 99 anni presso l’ACI di Lucca. L’uomo ha ottenuto anche un premio speciale come socio storico.

Il direttore dell’ACI, Luca Sangiorgio, ha commentato: “Il fatto che sia venuto a rinnovare la patente a ridosso del 25 aprile è stato un puro caso, ma a maggior ragione siamo stati contenti di dargli il riconoscimento, perché Divo Stagi, 99 anni compiuti e una lucidità da fare invidia a tanti, quando aveva 20 anni scelse di non combattere per la Repubblica di Salò, di fianco ai tedeschi, contro gli italiani. E per questo motivo fu portato via dai nazisti insieme ad altri uomini e fu condotto nel luogo di prigionia della Pia Casa, in centro storico”.

Il signor Stagi è uno dei pochissimi che ai tempi riuscì a salvarsi dalla deportazione, dal lavoro forzato o dalla fucilazione. Il racconto continua: “Riuscì a scappare dalla Pia Casa e poi si rifugiò sui Monti Pisani e ancora oggi, a distanza di tanti anni, nel 78esimo anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo, continua a incontrare le nuove generazioni e a trasmettere loro i valori di libertà”.

Quando si rinnova la patente

Il rinnovo della patente è obbligatorio per legge. L’automobilista scoperto alla guida dell’auto con il documento non rinnovato, rischia una sanzione molto pesante.

È possibile conoscere la data di scadenza della propria patente di guida, leggendo la parte frontale del documento stesso. La data di rilascio viene indicata esattamente al punto 4a e sotto, al punto 4b, è scritta la scadenza.

Ogni quanti anni deve essere rinnovata:

i soggetti che hanno fino a 50 anni devono fare il rinnovo ogni 10 anni;

chi ha tra 50 e 70 anni è sottoposto a rinnovo ogni 5;

gli automobilisti tra i 70 e gli 80 anni hanno obbligo di rinnovo ogni 3 anni;

al di sopra degli 80 anni, come il signor Divo, il rinnovo deve essere fatto ogni 2 anni, con visita medica che verifichi il mantenimento delle capacità psicofisiche che servono per guidare in sicurezza.

I costi

Generalmente il rinnovo costa tra i 100 e i 130 euro, comprese le spese per la visita medica (che oscillano tra 60 e 90 euro), i diritti di Motorizzazione (6,80 euro), le spese di spedizione del documento e la marca da bollo da 16 euro. Se si richiede lo svolgimento della pratica a una delegazione ACI o uno studio di consulenza automobilistica, allora è necessario pagare anche i costi di intermediazione.

La patente può essere rinnovata: