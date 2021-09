Uomo di 70 anni distrugge Ferrari per fare un video mentre sgomma

Quello che stiamo per raccontarvi è un episodio quasi incredibile, accaduto nei giorni scorsi in provincia di Prato. Un uomo sulla settantina, in possesso di una fantastica Ferrari Testarossa del 1991, aveva deciso di diventare una ‘celebrità’ del web, facendosi riprendere mentre sgommava a bordo del suo bolide.

Quello che è successo lo ha reso famoso, è vero, ma non di certo come l’uomo desiderava. A Montemurlo infatti, il settantenne (tra l’altro non lontano dalla sede della Polizia Municipale) ha deciso di prendere in mano la sua supercar e sgommare nella piazza. Peccato che abbia perso il controllo dell’auto (che ha un valore di circa 135mila euro) e si sia schiantato, distruggendo la macchina.

L’amministrazione comunale ha spiegato quanto accaduto, proprio a seguito delle dichiarazioni dell’uomo stesso. Il suo intento era quello di esibirsi a bordo della sua Ferrari Testarossa (icona tra le preferite dagli italiani), sgommando e ‘tirando’ l’auto ad alta velocità, facendosi riprendere tra l’altro da una troupe ben organizzata e composta da cameraman e tecnico del suono. Avrebbe postato il video sui social per ‘diventare virale’. Peccato che dopo i primi due giri l’uomo abbia perso il controllo del mezzo e sia finito dentro un’aiuola, scontrandosi con un ulivo. Chiaramente l’urto ha provocato un gran rumore, che ha fatto accorrere gli agenti della Polizia. Le Forze dell'Ordine hanno dovuto accertare, oltre a quanto accaduto, che la prova su strada ovviamente non era nemmeno stata autorizzata.

L’uomo, senza preoccuparsi delle conseguenze del suo gesto, ha iniziato a guidare a tutta velocità nella piazza, sgommando come in pista, ad ogni curva. L’obiettivo era creare un bel video e apparire sul web e sui social. La Testarossa però è andata a schiantarsi contro un albero (c'è chi la distrugge e chi se ne costruisce una da solo!). Il settantenne al volante della sua splendida vettura del 1991 è dovuto andare anche in ospedale per accertamenti.

La Ferrari da collezione è praticamente da buttare, inutilizzabile dopo la ‘botta’ presa. Il conducente ha battuto la testo violentemente e per questo è stato trasportato in ospedale. L’incidente poteva rivelarsi molto pericoloso anche per eventuali passanti, il cameraman è riuscito a scansare l’auto ‘imbizzarita’ per un pelo, riportando solo qualche escoriazione, ma avrebbe potuto andargli molto peggio.

Anche secondo quanto dichiarato dal Sindaco è stata proprio una fortuna che nessun altro, oltre al conducente, sia rimasto ferito o coinvolto nell’incidente. È un fatto inaccettabile, che poteva costare davvero molto caro.