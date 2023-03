L’ultimo bolide di Cristiano Ronaldo: non si smentisce mai

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Cristiano Ronaldo: la sua Bugatti Centodieci

Cristiano Ronaldo, oltre a essere conosciuto in tutto il mondo per i suoi piedi d’oro, non ha mai nascosto la sua grande passione per i motori, per le auto di lusso. Possiede una collezione di bolidi super costosi e potenti, che solo un calciatore milionario come lui può permettersi.

Negli anni abbiamo parlato spesso di CR7 e del suo garage, colmo di gioielli preziosi a quattro ruote, dal valore inestimabile, oltre che bellissimi. Anche sua moglie non si risparmia: di recente Georgina ha regalato al Cristiano una nuova auto, una Cadillac Escalade da 180mila euro.

Bugatti Centodieci: il bolide estremo di CR7

Uno dei pezzi più preziosi della sua collezione è la Bugatti Centodieci, che vale ben 8 milioni di euro. Il campione è stato pizzicato per le vie di Madrid proprio a bordo del suo bolide. CR7 ha nel suo garage la versione meno sobria e più costosa della supercar, Cristiano Ronaldo non smette mai di stupirci, e ogni occasione è buona per comprare auto di lusso: che sia un regalo della moglie per Natale o per il suo compleanno o un premio per la sua carriera, il garage del calciatore si riempie di modelli da urlo. L’ultimo modello acquistato è una Bugatti Centodieci bianca, di cui avevamo già parlato tempo fa, che super gli 8 milioni di euro di valore: da capogiro.

Cristiano Ronaldo nel suo garage possiede tante auto esclusive, tra cui Bugatti, Porsche, Lamborghini, Mercedes e non solo.

Sui social sono apparsi alcuni video di persone che hanno “pizzicato” Cristiano Ronaldo in auto per le vie della città di Madrid. Il campione è stato ripreso proprio nel momento in cui si apprestava a salire a bordo e sfrecciare via a tutto gas. La Bugatti Centodieci che vediamo nel video è di colore bianco per la carrozzeria, con cerchi unici. Gli interni sono in pelle rossa, Cristiano Ronaldo li ha fatti personalizzare ad hoc – come fa spesso con le sue auto – perché il colore originale del modello per l’abitacolo è il blu, che infatti avevamo visto sulla versione di lancio.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

La presentazione al pubblico della Bugatti Centodieci

Bugatti è nota per produrre vetture di grande pregio, ultra potenti, ultra lussuose, ultra veloci. Abbiamo parlato spesso dei bolidi estremi della Casa, e l’ultimo che abbiamo visto è proprio quello che oggi vediamo tra le mani di Cristiano Ronaldo.

La Centodieci infatti era stata presentata proprio l’anno scorso a Pebble Beach, una vettura nata per rendere omaggio alla EB110 degli anni Novanta. Bugatti ha ripreso e rivisitato alcuni elementi di design ispirati alla famosa hypercar del passato.

Rispetto alla sorellina Chiron, altro bolide eccezionale, la Centodieci è più leggera di 20 kg. Il cuore pulsante del bolide è un motore W16 da 8.0 litri in grado di erogare l’impressionante potenza di 1.600 CV. La velocità massima raggiunta dalla Centodieci, secondo i dati dichiarati dalla Bugatti stessa, è di 380 km/h.

Il parco auto di CR7, già immenso e prezioso, si arricchisce quindi di questo super bolide estremo. Ronaldo sfreccia fiero per le vie della città a bordo delle sue supercar uniche e veloci.