Fonte: Tesla Una cuccia per gatti ispirata alle forme di Tesla Cybertruck

Che Elon Musk, il CEO di Tesla, fosse una persona eccentrica e molto particolare – che ama far parlare di sé non solo per gli ottimi risultati imprenditoriali e per il suo infinito patrimonio – lo avevamo capito ormai da tempo. Ma a volte rimaniamo ancora spiazzati dalle sue idee bizzarre, nel settore automobilistico, e non solo.

Per stupire il pubblico spesso si inventa nuovi oggetti di design, che attirano tutti gli appassionati del brand, che a dir la verità non si lasciano sfuggire nemmeno un pezzo del merchandising di Tesla. Sembra assurdo ma è così: Elon Musk e la sua Tesla sono entrati ormai nel cuore di molti, o meglio, nella mente. Gli ammiratori della personalità eclettica del CEO di Tesla sono in tutto il mondo, suoi grandi fan.

L’ultima trovata ha dell’incredibile, ma vi assicuriamo che è reale.

La cuccia per gatti di Tesla

Non sa più cosa inventarsi: Elon Musk ha sorpreso tutti lanciando in esclusiva per il mercato cinese un prodotto davvero insolito, che però sta già facendo il giro del web. Sullo shop online del sito Tesla cinese troviamo in vendita un vero e proprio letto per gatti.

È molto originale, il suo design è futuristico e prende ispirazione dell’ormai celebre Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico della Casa di Palo Alto, che finalmente arriverà (probabilmente nel 2024) dopo anni e anni d’attesa. Era stato presentato al pubblico per la prima volta infatti ormai nel lontano 2019, in epoca pre-Covid.

La cuccia per fatti è un prodotto che ovviamente è già saltato all’occhio dai fan sfegatati del brand, che aspettano qualsiasi novità di Tesla per rimpolpare la loro collezione di pezzi firmati dalla famosa Casa auto di Elon Musk.

Com’è fatta la cuccia

Come è possibile vedere dalle immagini, si tratta di una sorta di letto semi-aperto per gatti. Il materiale utilizzato per la sua realizzazione è il cartone ondulato, molto spesso e resistente, che lo rende molto comodo e accogliente per i gatti, ma anche decisamente in grado di sostenerne il peso.

Pensato appositamente per i riposini quotidiani degli amici a quattro zampe. Sui social sono circolate alcune immagini sulla cuccia per gatti, un utente cinese ha infatti mostrato il suo piccolo amico felino beatamente adagiato nella sua nuova cuccia Tesla. Sul letto per gatti è stata apposta in bella vista la scritta Tesla Life, tocco di branding che senza dubbio trasforma questo semplice oggetto in un pezzo da collezione per tutti i fan e gli appassionati del marchio, che non si lasciano scappare alcuna novità brandizzata.

Basta dare un occhio allo shop online di Tesla per vedere l’infinità di oggetti di design creati dalla Casa: ci sono powerbank da scrivania, coperte per la casa, bicchieri e decanter di designer, ombrelli, modellini delle auto in scala 1:18, e ancora tazze, bicchieri e bottiglie da viaggio, zaini, cinture e molto altro ancora.

La nuova cuccia per gatti di Tesla è stata lanciata in Cina, potrebbe anche essere un esperimento di mercato, volto a valutare la reazione dei consumatori a un prodotto così inaspettato per la Casa di Elon Musk. I fan di Tesla a livello globale sono tantissimi, per questo il CEO vuole soddisfare costantemente le loro esigenze. Chissà se ci è riuscito anche con questo prodotto.