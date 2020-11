L’incredibile tuta alare di Bmw: vola a 300km/h e supera le montagne

editato in: da

L’incredibile tuta alare di BMW che fa superare le montagne

Il Gruppo BMW presenterà il primo sistema di azionamento elettrico per una tuta alare con cui il sogno di volare può essere realizzato in modo completamente nuovo.

L’innovativo modulo di trasmissione e la tuta alare, anch’essa interamente rinnovata, sono stati sviluppati in collaborazione tra BMWi, Designworks e il pilota di tuta alare professionista Peter Salzmann.

Il risultato di questo lavoro è una tuta alare di nuova generazione dotata di una “fly unit” con due motori elettrici in grado di generare ognuno 7,5 kW per circa 5 minuti. Le due eliche sono realizzate in struttura leggera di fibre di carbonio e alluminio e girano ad una velocità di 25 mila giri al minuto. Il tutto è alimentato da una batteria da 50 V.

Rispetto alle tute alari tradizionali, con questo tipo di tuta dotata di motore elettrico, si raggiungono velocità di circa 300 km all’ora e si può volare per lunghe distanze.

La differenza tra le due tute alari è stata dimostrata durante il primo test con la tuta alare elettrificata di BMW. Peter Salzmann è stato trasportato in elicottero insieme ad altri due piloti dotati di tuta alare tradizionale a tremila metri di quota.

Dopo il lancio i tre sono volati in formazione in direzione di un massiccio montuoso. Con l’aiuto della trazione elettrica Salzmann ha accelerato più velocemente dei suoi colleghi ed è stato in grado di attraversare la vetta in volo verticale mentre gli altri due piloti hanno volato in planata attorno alla montagna.

La presentazione della tuta alare elettrica fa parte delle novità che saranno annunciate durante l’evento #NEXTGen 2020 durante il quale sarà svelata anche la nuova iNEXT elettric