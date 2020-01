Tripletta di premi per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

editato in: da

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tutte le novità 2020

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una delle auto del Biscione che, sin dal momento del suo debutto sul mercato dell’automotive, fa parlare di sé. Quest’anno, per la terza volta consecutiva, ha vinto il premio nella categoria ‘Performance Car of the Year’ della rivista ‘What Car?’ nell’ambito di ‘Car of the Year 2020’.

Il motore esclusivo della Giulia Quadrifoglio è il V9 Bi-Turbo da 2.9 litri, sul sito di Alfa Romeo ci sono tutti i dettagli e le informazioni sulla pluripremiata del Biscione. La vettura ha vinto l’importante riconoscimento nella categoria ‘Performance Car of the Year’ della rivista ‘What Car?’, per l’ennesima volta il famoso e leggendario Quadrifoglio che noi tutti conosciamo ha dimostrato di essere veramente prezioso.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio infatti è riuscita a battere l’agguerrita e blasonata concorrenza in tutte le fasce di prezzo, arrivando al vertice della categoria. Il team di esperti della rivista ‘What Car?’, che giudica tutte le auto che partecipano al concorso, non ha avuto dubbi nel giudicare Giulia Quadrifoglio come la migliore ancora una volta.

L’elemento principale che ha convinto la giuria è senza dubbio la combinazione tra la migliore dinamica di guida della categoria e il motore in alluminio straordinario, potente e versatile, che rende l’auto adatta anche per l’utilizzo quotidiano.

Il direttore di ‘What Car?’ Steve Huntingford ha elogiato l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con le seguenti parole: “Per il terzo anno consecutivo, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la ‘Performance Car of the Year’ di ‘What Car?’ per ottime ragioni. Buona parte del suo fascino è da attribuire al motore V6 Bi-Turbo da 2.9 litri, elaborato da tecnici provenienti da Ferrari. Tuttavia, nonostante una potenza effettiva di 510 CV e la trazione posteriore, non si tratta di una vettura indomabile. La trazione è eccellente, in qualsiasi condizione atmosferica, e la marcia è sempre fluida e consente di affrontare comodamente lunghi viaggi, facendo della Giulia un’auto dalle elevate prestazioni che si può utilizzare tutti i giorni”.

Il propulsore da 510 CV e 600 Nm le consente di raggiungere una velocità massima di 307 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3.9 secondi. L’Amministratore Delegato di FCA UK Arnaud Leclerc ha commentato: “Aver conquistato questo premio per il terzo anno consecutivo è la dimostrazione della qualità del lavoro svolto per la creazione della Giulia Quadrifoglio, che si conferma, anno dopo anno, un’autentica supercar”.