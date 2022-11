Toyota camuffata da Ferrari: denunciato dalla Finanza

Fonte: 123RF Scoperta una Toyota MR2 trasformata in Ferrari

Denuncia e sequestro del mezzo, è questa la sorte che è toccata a un automobilista che è stato fermato ad Asti alla guida di una Ferrari… falsa! Proprio così. Non è la prima volta che accade, anche questo è vero, però un episodio del genere ha davvero dell’incredibile. Che una persona se ne vada in giro camuffando la sua Toyota in una bella Ferrari 430 pensando di farla franca sembra assurdo.

Eppure è successo, come in altre occasioni che avevamo già visto in passato. C’è chi si diverte a trasformare le proprie auto con degli appositi kit, e lo fa in maniera legale, c’è chi invece – pur di far credere di avere una Ferrari o di provare l’ebbrezza di guidare una supercar del Cavallino Rampante – camuffa la propria vettura in maniera assolutamente illecita. Ed è proprio quello che è successo in questo caso.

Denunciato con una Ferrari Falsa

La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto un automobilista alla guida di una Ferrari F430 fake, realizzata artigianalmente. Il mezzo è stato ovviamente sequestrato, e il guidatore denunciato. Si tratta di un giovane astigano di 26 anni, fermato a un posto di blocco dalla Guardia di Finanza per un controllo.

Le Forze dell’Ordine hanno eseguito gli accertamenti di routine, ma insospettiti dall’aspetto della vettura, hanno constatato che l’auto era in realtà una Toyota MR2 Coupè, che l’uomo aveva trasformato in una Ferrari F430 (come quella di Gordon Ramsay), realizzando delle modifiche artigianali alla carrozzeria e agli accessori esterni, in modo da renderla del tutto somigliante alla supercar di Maranello.

Le modifiche effettuate

Il giovane 26enne di Asti, recentemente denunciato dalla Guardia di Finanza, ha sostituito tutti i loghi, gli stemmi e le parti meccaniche originali dell’auto con altri prodotti del tutto simili a quelli di Ferrari. Ha cambiato anche il cofano anteriore e quello posteriore, i cerchi e le pinze dei freni, il volante e i passaruota. Insomma, un lavoro certosino e di precisione, per avere tra le mani una Ferrari, che Ferrari non è!

L’automobilista si è procurato dei pezzi molto simili a quelli originali del modello di Ferrari che tutti conosciamo, la F430 che la Casa del Cavallino Rampante ha prodotto dal 2004 al 2009 con design Pininfarina. Una contraffazione realizzata a regola d’arte, quasi impeccabile, che è stata confermata in seguito anche dai periti che sono intervenuti dopo il fermo del veicolo. Come abbiamo detto, la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro dell’auto e alla denuncia del proprietario presso la Procura di Asti, per uso di marchi di fabbrica registrati senza previa autorizzazione.

Gli altri fake

Come abbiamo visto in passato, spesso accade che qualcuno provi a crearsi una Ferrari artigianalmente. Chi non vorrebbe avere una vettura del Cavallino Rampante nel suo garage? E visto che a poterselo permettere non siamo in molti, c’è chi camuffa altri modelli per farli diventare delle Ferrari fake, a volte davvero molto simili alle originali, dobbiamo ammetterlo.

L’anno scorso la cronaca parlò di una Ferrari LaFerrari in vendita in Sudafrica, che in origine era però un’Audi R8 Spyder. Lo stesso accadde a La Spezia, dove le Forze dell’Ordine trovarono una falsa Ferrari da corsa, con la scocca realizzata in vetroresina. Insomma, pare incredibile, ma gli episodi sono molti.