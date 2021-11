Torna il camion di Coca Cola ed è elettrico

È il “piccolino” della Gamma di Veicoli 100% Elettrici di Casa Volvo. Giovanni Dattoli, Managing Director di Volvo Trucks Italia, afferma: “Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto perché rispecchia appieno la nostra mission di sostenibilità e rispetto dell’ambiente nel settore dell’autotrasporto che da sempre ci caratterizza. Essere al fianco di Coca Cola e ABB in un tour a bordo del nostro gioiello di punta, l’FL Electric, ci consentirà di amplificare il messaggio, perché la condivisione è fatta anche di questo, di valori sociali e ambientali, ma anche di collaborazioni tra aziende, di omogeneità di pensiero e, di visione di un mondo migliore”.

Il tour 100% elettrico partirà il prossimo 7 dicembre, viaggerà in tutta Italia come lo scorso anno, toccando alcune delle principali città, e darà la possibilità a grandi e piccini di rivivere la magia del Natale all’interno del Real Magic Village e di vedere da vicino Volvo FL Electric di Babbo Natale, scelto proprio per la sua silenziosità e versatilità nell’ambito urbano, per la maneggevolezza e fluidità alla guida, perfetto per la consegna rapida dei regali di Natale, fino a 16,7 ton, grazie alla potenza di 200 kW (equivalenti a 272 cavalli) fornita dalle 4 batterie che erogano 265 kWh, ma silenzioso e discreto grazie alla trazione totalmente elettrica.

Babbo Natale potrà viaggiare per tutto il Paese in pieno relax, godendosi il meraviglioso paesaggio offerto dalla nostra penisola canticchiando le canzoni natalizie senza interferenze, grazie alla silenziosità del suo comodissimo mezzo. L’atmosfera perfetta per ricreare la magia del Natale, un sogno!

Il Coca Cola Real Magic Village sarà un’esperienza indimenticabile grazie alle numerose iniziative organizzate per l’evento. All’interno del villaggio sarà allestito il Food Court, dove degustare la pizza di Natale preparata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Giovanni Dattoli conclude: “Volvo Trucks (sempre attenta alla sicurezza degli utenti) non vede l’ora di partire per questo viaggio che diventa un’occasione per promuovere l’efficienza e la sostenibilità dei nostri camion elettrici, ma anche per far parte di una nuova famiglia di grandi aziende che crede nell’impegno concreto a favore dell’ambiente. É importante cogliere quest'occasione per riuscire ad arrivare alle generazioni più giovani. In questo modo abbiamo l’occasione di avviarli verso un nuovo futuro, passandogli il testimone di ciò che stiamo facendo per quello che sarà il loro mondo”.