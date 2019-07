Top Gun 2: il trailer svela la nuova moto di Maverick

editato in: da

Al Comic-Con Festival Tom Cruise ha presentato in fuori programma il trailer del sequel di Top Gun.

Il pubblico non se lo aspettava per niente e invece sono apparse le prime immagini del nuovo film che riprende la famosa storia di Maverick trasmessa in tutte le sale nel 1986. L’attore torna dunque nei panni di Pete Mitchell, Maverick, pilota di caccia amante della guida estrema e della sua motocicletta. “Sono 34 anni che mi chiedete se quella storia avrà un seguito. Avete avuto molta pazienza e adesso posso dirvi di sì”, queste le parole di Tom Cruise.

Il protagonista della vicenda indossa ancora il suo mitico giubbotto in pelle e gli occhiali da sole diventati un cult, il film uscirà nel 2020, ma ancora non si conosce la data precisa. E non vogliamo svelare la trama. Quello che abbiamo visto nel trailer però ci ha fatto battere il cuore. Maverick scopre la sua vecchia Kawasaki GPZ 900 con cui sfrecciava nella prima pellicola del 1986, un ricordo che riaccende i nostri animi. Lo vediamo però poi correre all’impazzata su una nuova due ruote, la grande erede, una fiammante Kawasaki Ninja H2 meravigliosa.

Accanto a Tom, nel ruolo di istruttore di volo della Marina statunitense, ci saranno anche Val Kilmer nei panni di Iceman, Miles Teller, il figlio di Goose, il defunto navigatore di Mitchell nel primo film. Al posto di Tony Scott, morto suicida nel 2012, il nuovo film sarà diretto da Joseph Kocinski. Ovviamente non ci saranno più i mitici Grumman F-14, ma i più moderni F-18 Super Hornet.

La grande novità che abbiamo notato subito però vedendo il trailer appena svelata è la moto. Invece che sfrecciare a bordo della sua Kawasaki GPZ 900, che era la moto dei sogni dei 20enni degli anni Ottanta, oggi Maverick monterà su una nuova potentissima e scattante erede, la Ninka H2. Una moto nata dalla volontà della Casa di dimostrare la sua grande forza, una due ruote che vuole indicare qual è la perfezione della guida su strada. La potenza massima è stata portata a 231 cavalli e sono stati aggiunti degli elementi estetici di ultima generazione, oltre ad accorgimenti tecnici all’avanguardia. Kawasaki voleva realizzare una moto che andasse oltre ogni immaginazione e ce l’ha fatta: la Ninja H2 è una delle moto stradali più potenti presenti oggi sul mercato.