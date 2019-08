Tesla, le telecamere incastrano i ladri: impossibile rubarla

editato in: da

La Tesla potrebbe essere la macchina più difficile da rubare, grazie alle telecamere e alla modalità sentinella in auto.

Le stesse hanno permesso infatti di recente di arrestare un malvivente che voleva rubare l’auto, aveva già rotto il finestrino per prendersi gli oggetti che c’erano dentro, ma non è riuscito a partire a tutta velocità senza lasciare traccia. Il proprietario della Tesla Model 3, vittima del furto, ha dichiarato che, di ritorno dal lavoro ha fatto una tappa parcheggiando in un normalissimo parcheggio cittadino, nei pressi del supermercato.

Fortunatamente aveva attivato la modalità sentinella, Sentry Mode, prima di entrare nel negozio. “Ero in fila per la cassa e ad un certo punto ho ricevuto una notifica dal mio telefono che mi informava dell’attivazione della Sentry Mode, e subito dopo lo scattare dell’allarme. Così ho lasciato subito la fila, sono corso fuori e a guardare e mi sono accorto che il finestrino era distrutto e il mio laptop era andato”.

La cosa interessante è che le telecamere dell’auto sono riuscite a registrare tutto quel che è successo e quindi la Polizia ha potuto riconoscere i ladri e anche rilevare la targa della loro macchina, dando credito al sistema di sicurezza della Tesla Model 3. Gli agenti sono riusciti a prendere il ragazzo, che tra l’altro, nonostante la sua giovane età, aveva già alle spalle differenti mandati d’arresto.

Un addetto alla sicurezza ha raccontato che non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto le riprese incriminanti, provenienti dalla telecamera della Tesla. Ha così dichiarato: “La prima volta che ho visto il video sono rimasto a bocca aperta per quanto chiare erano le immagini. Ci ha aiutato moltissimo perché possiamo inviarlo a tutti i partner delle Forze dell’Ordine. Se ci possono aiutare a identificare qualcuno, ottimo. Poi, per finire, quello che faremo sarà postarlo sui nostri social media per tutti i cittadini che ci potranno aiutare a scoprire chi è l’altro individuo che ha partecipato al furto”.

Ecco quindi come le telecamere a bordo della Tesla Model 3 siano risultate utili per scoprire i tentativi di furto dell’auto. I ladri di macchine ormai oggi sono sempre più tecnologici e all’avanguardia e riescono a rubare vetture in pochissimo tempo, Tesla è l’auto invincibile (se ha installata la modalità sentinella).