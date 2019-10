La Tesla Model 3 che Arnold Schwarzenegger ha dato a Greta Thunberg

editato in: da

La giovane attivista svedese Greta Thunberg, conosciuta per le sue ‘lotte’ a favore di clima e ambiente, avrà una Tesla.

Grazie all’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, che anch’esso tiene molto al tema della sostenibilità, la ragazza potrà avere un’auto elettrica per spostarsi dagli Stati Uniti al Canada. Greta avrà una Tesla Model 3 durante il tour sul territorio americano, quale mezzo più azzeccato per promuovere i temi della mobilità del futuro durante il tour che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sui cambiamenti climatici che colpiscono oggi il nostro pianeta.

Arnold Schwarzenegger tiene moltissimo alla mobilità green, nel suo mandato di governatore ha fatto diventare infatti la California un Paese molto attento al tema dell’inquinamento, approvando differenti norme antismog e molte nuove iniziative. Alcuni esempi della sua attenzione verso le motorizzazioni del futuro sono innanzitutto la trasformazione del suo Hummer H1 eccezionale, che oggi è diventato un gigantesco veicolo elettrico, o ancora un breve cortometraggio in cui possiamo vederlo recitare prendendosi gioco di chi acquista auto alimentate dai V8 a benzina.

Oggi è lui il grande ‘eroe’ di cui si parla tanto, perché ha prestato a Greta Thunberg una Tesla Model 3, l’auto elettrica per eccellenza, per il suo tour dagli Stati Uniti verso la California. Durante un vertice sul clima in Austria sembra essere nato il feeling tra il grande Arnold e Greta, i due oggi quindi sono due perfetti alleati nella lotta per l’ambiente e per combattere ogni fonte di inquinamento. Questo ‘dono’ fatto alla Thunberg chiaramente sarà una grande occasione per Tesla, che diventerà la paladina della mobilità elettrica del futuro, grandissima pubblicità per la pioniera delle vetture a zero emissioni.

L’ex attore Schwarzenegger si è mosso in prima linea per permettere a Greta di viaggiare su una Tesla Model 3, vettura completamente elettrica e a zero impatto ambientale. Oltre al grandissimo Arnold Schwarzenegger, noto attore di fama mondiale e ex governatore della California, sono tanti altri i personaggi famosi che abbiamo visto al fianco di Greta Thunberg. Tra questi ricordiamo ad esempio Leonardo Di Caprio, Chris Hemsworth e anche Barack Obama che hanno espresso la loro grande ammirazione per l’attivista svedese.