Tesla, impresa da record per l’elettrica più famosa al mondo

10 cose folli da sapere su Tesla

Un’impresa straordinaria a bordo di una Tesla, l’auto elettrica che più fa parlare di sé a livello globale.

Stiamo parlando del viaggio eccezionale che ha fatto un famoso Youtuber, Bjørn Nyland, a bordo della sua elettrica del cuore. Da sempre appassionato del mondo Tesla il giovane ha voluto dimostrare di cosa fosse capace la sua auto. Questo anche perché, come è risaputo ormai, le auto green continuano ad avere un sacco di oppositori tra gli automobilisti.

Il motivo non è solo da ricercare nel fatto che le vetture a zero emissioni abbiano un’autonomia bassa con una sola ricarica, diventando quindi ovviamente scomode per i viaggi lunghi. Con il modello più all’avanguardia e moderno si arriva al massimo a 500 km, il problema è anche l’assenza di una reta efficiente di punti di ricarica ad alta velocità.

Il grande appassionato di Tesla, lo Youtuber Bjørn Nyland, è riuscito a compiere un’impresa eccezionale a bordo della sua Model 3, per dimostrare di cosa fosse capace. La distanza record percorsa è di 2.781 km che l’uomo ha coperto in 24 ore di viaggio. Nel dettaglio l’auto è una Tesla Model 3 Long Range e il tragitto è stato effettuato lungo l’Autobahn della Germania.

Un viaggio da record in cui il giovane non voleva testare l’autonomia con una singola ricarica della macchina, ma voleva dimostrare, come ha sempre sostenuto, come sia possibile percorrere anche così tanti km a bordo della Tesla ad alta velocità, sfruttando i vari punti di ricarica che sono presenti lungo il tratto di strada percorso. Per la maggior parte del tempo infatti Nyland ha viaggiato ad una velocità di oltre 170 km/h a bordo della sua Model 3, non ha dovuto mai diminuirla per ottimizzare la durata della batteria, un ottimo traguardo.

Sono stati tutti i vari punti di ricarica rapida IONITY che si trovano lungo la rete autostradale tedesca a rendere possibile il viaggio da record dello Youtuber a bordo della sua Tesla Model 3 Long Range. Egli ha potuto infatti sfruttare tutte le stazioni di ricarica senza mai doversi preoccupare dell’esaurimento delle batteria ed è riuscito quindi a battere il record di 2.424 km in 24 ore detenuto da una Tesla Model S.