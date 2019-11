Tesla CyberTruck continua a far parlare di sé, diventa auto della Polizia

editato in: da

Tesla CyberTruck è il nuovo pick-up elettrico di Palo Alto, costruito con un guscio esterno progettato per garantire estrema durevolezza e protezione dei passeggeri. Auto con 800 km di autonomia e uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2.9 secondi. La versione base costa 36.058 €, quella intermedia 45.095 € e il top di gamma 63.380 €. Si può già preordinare con una caparra di 90 €.

Dopo aver visto la presentazione disastrosa, in cui Elon Musk ha fatto una figura pessima presentando il pick-up come indistruttibile e rompendo poi invece i vetri durante la prova in diretta, abbiamo assistito anche alla rivincita del Ceo di Tesla, che ha sfidato il pick-up Ford F-150 in un tiro alla fune, vincendo clamorosamente e vantando la vittoria ‘sbeffeggiando’ Ford.

Dal momento della presentazione in effetti Tesla Cybertruck continua a far parlare di sé in maniera incessante, oggi l’ultima notizia riguarda il fatto che è stato arruolato dalla Polizia di Dubai, è un Tweet ufficiale delle Forze dell’Ordine locali a confermarlo, il pick-up della Casa di Palo Alto si veste della livrea dedicata alla Polizia.

Secondo quanto dichiarato dalle Forze dell’Ordine stesse, il CyberTruck entrerà a far parte della flotta nel 2020, anche se effettivamente l’auto non arriverà nelle concessionarie prima del 2021, tra l’altro pare che la versione top di gamma arriverà invece addirittura nel 2022. Lo stesso capo della Polizia di Dubai, Abdullah Khalifa Al Marri, ha addirittura confermato la notizia in un’intervista ad Arabian Business e ha anche spiegato che questi nuovi veicoli elettrici saranno usati nelle aree dove si concentra una densità di turisti molto alta.

Non si sa però ancora quale sia il modello che la Polizia abbia ordinato, ma visto che le Forze dell’Ordine locali nella loro flotta hanno gioiellini estremi come la Bugatti Veyron e la Porsche 918 Spyder, possiamo anche immaginare che questa volta sia la volta del CyberTruck nella versione top di gamma Tri Motor AWD Long Range. Secondo quanto dichiara Elon Musk comunque Tesla CuberTruck sta già avendo un grandioso successo, nonostante la presentazione catastrofica. Pare infatti che siano arrivati già 250.000 preordini, un risultato niente male visto che la presentazione è avvenuta solo pochi giorni fa.