Bloccati con la Tesla su sentiero in alta quota: la follia a Limone Piemonte

Spesso abbiamo ascoltato gli appelli di non andare a piedi in alta montagna senza essere adeguatamente attrezzati, mai però avremmo pensato di dover vedere qualcuno bloccato con un'auto su un sentiero di montagna in alta quota.

Come riportano diversi siti di news locali, a Limone Piemonte due ragazzi, a bordo di una Tesla, hanno tentato di percorrere l’Alta Via del Sale da Limone a Monesi con la propria auto elettrica ma sono rimasti bloccati.

I due giovani, dopo essere rimasti in panne, hanno abbandonato il veicolo a circa 2.200 metri di quota nel territorio francese, e sono tornati a piedi. Il modello, con cui hanno cercato di completare questo azzardo, è una Tesla Model S Dual Motor che è rimasta incagliata nella neve. Per garantire la trazione integrale la Model S ha tre motori, che sono disposti sui due assi (uno davanti e due dietro) ma non è certo una vettura per fare off-road su neve e ghiaccio.

In poco tempo l'immagine dell’auto (nella foto qui sotto) ha fatto il giro del web: “non poteva che finire così”, si legge nei commenti di molti utenti. Chi abita in quella zona conosce bene i rischi di quel tragitto durante i mesi invernali, sempre ricoperto da neve ghiacciata e difficile da percorrere anche con mezzi specifici.

Ricordiamo che a partire dal 15 novembre entra in vigore l’obbligo di avere le gomme invernali sulla propria auto, o di tenere a bordo le catene da neve. Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.