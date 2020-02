Il nuovo ‘mostro’ delle nevi della Polizia di Stato

editato in: da

In seguito alla gara d’appalto indetta proprio per fornire la Polizia di Stato di nuove motoslitte per la neve, Yamaha vince e distribuisce 12 Viking Professional II EPS agli agenti delle Forze dell’Ordine.

L’inverno chiama e Yamaha risponde con una gamma di modelli di motoslitta 4 tempi di ultima generazione, che presentano caratteristiche di innovazione e affidabilità, completi di allestimento specifico per le attività di controllo e sicurezza e in grado di supportare il personale nell’utilizzo professionale delle Autorità Pubbliche, ad esempio durante gli interventi di sorveglianza e sicurezza sulle piste da sci.

Grazie al programma Yamaha for Police, il brand è in grado di garantire la fornitura di prodotti specifici alle Forze dell’Ordine, realizzati seguendo un protocollo particolare durante la fase di test per il motore, per il telaio e per tutte le componenti elettriche. Andrea Colombi, country manager di Yamaha Motor Eurpe N.V. Filiale Italia, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è la volontà di essere presenti in qualsiasi ambito legato alla mobilità a 360°. Non siamo semplici fornitori di prodotto, ma attenti partner dei singoli, della comunità, degli enti governativi per ogni necessità che preveda il movimento, sia esso per divertimento, passione o lavoro e su qualunque terreno, asfalto, off-road, acqua, neve”.

I nuovi Viking Professional II EPS sono modelli utility di riferimento del settore sia per le performance che per il comfort. Equipaggiato con il motore da 1049 cc con iniezione elettronica, il veicolo ha coppia e potenza di alto livello, consente anche una marcia fluida, grazie al setting speciale della trasmissione. I trasporti sono facili e la spinta costante e senza fine. L’Electric Power Steering (EPS) rende più semplice il controllo del mezzo, il suo attuatore a controllo digitale assiste il rider nelle sterzate, facendogli percepire guidabilità, stabilità e leggerezza assoluti in curva, con conseguente riduzione del sollevamento degli sci.

La configurazione unica di motore e airbox ha permesso di disegnare l’intera motoslitta, dal cofano anteriore alla sella, fino al serbatoio e al parabrezza, rispettando l’ergonomia e il comfort del pilota. Sul mercato sono protagonisti anche gli altri modelli Yamaha che, oltre al segmento utility del quale fa parte il Viking Professionale II EPS, coprono anche le esigenze legate all’ambito crossover, mountain e youth.