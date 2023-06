La sorprendente roulotte anfibia

Arriva anche in Italia la roulotte anfibia che consente di intraprendere viaggi da sogno, passando dalla strada all’acqua: si tratta di SealVans, l’incredibile mezzo versatile in grado di funzionare sia da camper che da barca.

Progettisti e designer attivi nel campo dei trasporti da anni erano concentrati su un'idea, quella ci creare un mezzo che fosse versatile e potesse avere una doppia funzione, camper e barca. L'idea è diventata realtà e arriva anche sulle strade (e nel mare) d'Italia.

SealVans, la roulotte anfibia

Dopo anni di lavoro ha visto la luce SealVans, un mezzo ibrido che funge da camper anfibio e può essere trasportato su strada come una roulotte e poi portato in acqua e funzionare come una barca. SealVans rappresenta la scelta ideale per i lunghi viaggi e offre la possibilità di spostarsi dalla terra ferma al mare con grande facilità.

Sono due le versioni disponibili di SealVans: la prima è quella più comoda e maneggevole, la SealVans 4.20m. La seconda, invece, è più spaziosa e lunga 7,5 metri. La variante base è una sorta di mini camper, ideale soprattutto per una coppia o per una singola persona, mentre l'altra versione, quella più grande, è perfetta per le famiglie o comunque per almeno tre persone.

All'apparenza la SealVans è una normalissima roulotte, con una particolarità che risalta agli occhi: la sua forma affusolata e molto più aerodinamica rispetto al normale. Questa caratteristica, oltre a donarle un'estetica affascinante, è fondamentale per renderla anche un'imbarcazione rapida e sicura.

Gli interni di questa roulotte anfibia da letti, cucina e salotto a ferro di cavallo molto comodi che rendono perfetti i viaggi lunghi. Se sulla terra la SealVans si muove collegata all'auto, in acqua è spinta da un motore fuoribordo Honda dalla potenza di 50 Cv. In alternativa è disponibile anche un sistema elettrico con motore interno e batterie ricaricabili.

In acqua la SealVans può raggiungere la velocità massima di 24 chilometri orari: i comandi per la navigazione si trovano nascosti nel salotto frontale, una soluzione che consente di navigare al suo interno e di godere di una meravigliosa vista di 180 gradi.

Gli altri mezzi anfibi: c'è anche una Jeep

SealVans non è l'unico mezzo in grado di dividersi tra la strada (come roulotte) e il mare: esiste anche un camper anfibio di lusso chiamato Terra Wind che viaggia da solo sulla strada fino a 128 chilometri orari e in acqua fino a 7 nodi. Terra Wind è lungo 12,9 metri e viene offerto a un prezzo di listino che parte da 715.000 euro.

Durante il mese di maggio del 2023, inoltre, in Liguria è stata avvistata una Jeep anfibia: tra Recco, Portofino e Sori, cittadini e turisti sono rimasti attoniti di fronte a questa Jeep che circolava in acqua. Il modello è una RMA Amphi-Ranger 2800 SR di cui al giorno d'oggi esistono solamente 55 esemplari in tutto il mondo: il proprietario è un appassionato di veicoli estremi che ha acquistato la Jeep da un collezionista tedesco e l'ha regolarmente immatricolata sia come vettura per strada che come natante e per questo può circolare in entrambe in entrambe le circostanze.