Segue il navigatore e finisce incastrato con la Porsche in un vicolo

Ingannato dal navigatore, non deve esser stato un bel pomeriggio per il proprietario di una bella Porsche Carrera in cerca di un ristorante dalle parti della Val di Susa.

L’uomo cercava il locale nei pressi del piccolo paesino di Meana di Susa e, non conoscendo la zona, si è affidato totalmente al navigatore…grave errore!

Ascoltando in maniera precisa le indicazioni e ignorando la segnaletica stradale che indicava una strada stretta, l’auto di lusso è finita per incastrarsi in un vicolo tanto stretto da impedirgli anche di aprire le portiere.

Vani anche i tentativi di fare manovra hanno ottenuto lo spiacevole risultato di “bruciare” la frizione della macchina.

E’ stato necessario l’intervento dei volontari antincendi Boschivi di Meana di Susa, come riferisce Repubblica, che sono riusciti a liberare l’auto con un escavatore.

Tutta la scena è stata documentata da alcuni scatti pubblicati su Facebook ed è subito diventata virale.