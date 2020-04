Schumacher, nel videogame F1 2020 un’edizione speciale

editato in: da

Tantissime le novità introdotte da Codemaster nel nuovo gioco F1 2020, l’azienda vuole infatti celebrare il 70° anniversario della Formula 1 e, per farlo, inserisce differenti nuove opzioni, tra cui lo schermo condiviso, circuiti inediti e la Deluxe Edition dedicata al campione Michael Schumacher.

La novità più grande di questa edizione 2020 è l’opzione My Team, introdotta per la prima volta, grazie alla quale ogni giocatore può decidere di creare il proprio team di Formula 1 e andare a schierarsi e gareggiare con la line-up del 2020. Altro elemento inedito, che regala ai clienti e giocatori un approfondimento molto interessante sul mondo della F1, è la modalità pilota-manager, che si affianca alla classica modalità carriera, già presente nel gioco, e che garantisce una flessibilità più elevata a anche la possibilità di scegliere fra tre diverse tipologie di stagione: quella da 22 gare classica oppure anche due più brevi, da 10 o da 16 gare.

Codemaster ha inserito nella nuova edizione F1 2020 anche due nuovi circuiti, l’olandese di Zandvoort e quello di Hanoi, in Vietnam. I gamer possono tornare a giocare insieme ai propri amici, con questa nuova edizione che celebra i 70 anni della Formula 1, infatti, torna l’apprezzatissima opzione dello schermo condiviso. Non dimentichiamo ovviamente quello che più ci affascina al momento, ovvero la Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher.

Per tutti coloro che la acquisteranno saranno disponibili quattro delle monoposto più famose e iconiche guidate dal sette volte Campione del Mondo. Per i fan più appassionati vi saranno anche dei contenuti esclusivi all’interno della Deluxe Edition, come monoposto con livree a tema e differenti elementi per personalizzare le vetture, oltre a una inedita cerimonia del podio unica.

In particolare, quali sono le monoposto che vedremo nella Deluxe Edition? La Jordan 191 del 1991, la Benetton B194 del 1994, la Benetton B195 del 1995 e la Ferrari F1-2000. Il Franchise Director di Codemasters Paul Jeal, ha dichiarato: “F1 2020 sarà uno dei titoli più completi e innovativi fino a questo momento. I nostri giocatori appassionati potranno beneficiare di una migliore esperienza di gameplay, con la nuova modalità My Team e la durata della stagione personalizzabile. Nell’anno in cui Lewis Hamilton può ambire al suo settimo campionato del mondo, celebriamo il miglior pilota della F1 di tutti i tempi con la Schumacher Deluxe Edition, che siamo sicuri si rivelerà molto popolare”.

“Come grandi fans della Formula 1 continuiamo a innovare e sviluppare modalità di gioco che avvicinino i giocatori al vero sport. Abbiamo aggiunto nuove modalità per facilitare le fasi iniziali ai nuovi giocatori e abbiamo riproposto lo schermo condiviso per dare la possibilità di giocare con i propri amici”, queste e le parole di Lee Mather, Game Director F1 2019 di Codemasters.