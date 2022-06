Schianto milionario per la Bugatti di Ronaldo

Fonte: Bugatti Bugatti Centodieci: la futura supercar di Cristiano Ronaldo

La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, una delle auto sportive dell’attaccante del Manchester United, è finita fuori strada lunedì mattina nel comune maiorchino di Bunyola.

Secondo il giornale portoghese “Ultima Hora”, al volante della monoposto non c’era CR7. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze, e il sinistro è stato denunciato alla Polizia Locale di Bunyola. Secondo la ricostruzione fornita, gli occupanti dell’auto hanno lasciato il posto subito dopo lo schianto e qualcuno si è recato poco dopo, a loro nome assumendosi la responsabilità dell’accaduto.

La supercar, che è una delle tre Bugatti dell’ex giocatore della Juve, ha riportato danni ingenti nella parte anteriore. La Bugatti Veyron (da 1200 cavalli, quadriturbo e capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 2.8 secondi, con una velocità massima di 410 km/h) ha un valore di poco superiore ai 2 milioni ed è stato un regalo che il calciatore si è fatto nel 2016 dopo la vittoria degli Europei, per celebrare il trionfo con il Portogallo. Recentemente CR7 si è regalato anche una Bugatti Centodieci.

Ronaldo si stava godendo le vacanze in attesa di capire il suoi futuro che pare lontano da Manchester. Da escludere le ipotesi Paris Saint-Germain, che aveva pensato a lui la scorsa estate prima di prendere Messi, così come il ritorno al Real Madrid. Secondo indiscrezioni restano in piedi le opzioni Roma di José Mourinho e Sporting Lisbona, club dove è cresciuto, che ha chiuso l’ultimo campionato alle spalle del Porto. L’ostacolo più grande è legato all’ingaggio: 25 milioni di euro netti all’anno.