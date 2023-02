Sanremo 2023: l’auto di Gianni Morandi

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes GLE 300: l'auto di Gianni Morandi

Conosciamo tutti Gianni Morandi, cantante famosissimo a livello internazionale e ormai diventato un’icona, uno dei pilastri della musica leggera italiana, che vanta oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Quello che forse non tutti sanno dell’eterno ragazzo di Monghidoro (così è teneramente soprannominato) è che è un grande appassionato di auto.

Anche lo scorso anno Gianni Morandi era a Sanremo, ma come cantante in gara: ha presentata il brano “Apri tutte le porte”. L’auto che guida il noto cantante italiano e a cui è molto affezionato è la sua meravigliosa Mercedes GLE 300.

Tra canzoni e auto

Non è il primo cantante conosciuto per la grande passione per i motori, anzi. Abbiamo parlato spesso del connubio di passioni auto e musica. E così, dopo aver visto proprio solo alcune ore fa qual è l’auto di Amadeus, conduttore ufficiale di Sanremo dal 2020 al 2024, oggi vogliamo parlare del modello che guida Gianni Morandi.

Si tratta del SUV premium ampio e confortevole Mercedes GLE 300, una vettura di lusso – è vero – ma che è apprezzata dalla clientela soprattutto per lo spazio interno e l’eleganza e raffinatezza dell’estetica, oltre che per le prestazioni. Buona la potenza del SUV e anche l’autorevolezza delle sue dimensioni, caratteristiche apprezzate da chi sceglie Mercedes GLE 300.

Gianni Morandi si diverte alla guida del suo bel SUV, ne ama la tecnologia avanzata e la spaziosità, oltre ai comfort interni. E anche a bordo della sua auto il cantante non smette di immergersi nella sua più grande passione, la musica, una sua fedele compagna di viaggi e di vita.

Fonte: ANSA

Gianni Morandi e la sua auto

A quasi 80 anni (li compirà il prossimo 11 dicembre) Gianni Morandi tiene ancora benissimo il palco, lo abbiamo visto cantare a Sanremo 2022, in gara con “Apri tutte le porte”, e lo vediamo anche oggi, a Sanremo 2023 – il Festival è arrivato alla sua 73esima edizione – ma stavolta a fianco al conduttore, Amadeus.

E ancora non ha smesso di sorprendere il suo pubblico. Tra le sue hit forse la più famosa è “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, canzone che tutti abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita. A chi di noi non è mai capitato di canticchiarla?

Gianni Morandi è molto attivo sui social, aggiorna costantemente i suoi profili Facebook e Instagram, dove ha anche pubblicato le foto delle sue mani ancora sofferenti a seguito di un incidente domestico avvenuto nel 2021 col fuoco. E ha anche affermato di girare l’Italia a bordo della sua Mercedes GLE 300, erede della Classe M, che invece è il SUV di Amadeus.

Una vettura molto grande e confortevole quindi anche per Morandi, come per il collega, che l’ha scelta per i viaggi in famiglia. In ogni caso di tratta di un SUV non proprio alla portata di tutti, visto che il prezzo di listino oggi si aggira attorno agli 80mila euro.

Cilindrata 1950 cc, l’auto di Gianni Morandi è in grado di erogare la grandiosa potenza di 245 cavalli, e pare sia il modello alimentato a diesel. Non è di sicuro un bolide estremo o una supercar, che il cantante italiano potrebbe probabilmente permettersi, ma è comunque un’auto che non passa di certo inosservata su strada. Morandi non ha mai nascosto la passione per le auto e anche per il marchio Mercedes.