Ronaldo svuota il garage e trasloca le sue supercar

La nuova Ferrari di Cristiano Ronaldo

Parliamo ancora una volta di Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi tempi. L’ultima notizia che riguarda il campione? Pare che abbia iniziato a far svuotare il suo garage di Torino, facendo trasferire le sue fantastiche vetture.

Non è un segreto infatti che il calciatore abbia una collezione di supercar eccezionali da urlo, dal valore inestimabile. La scorsa settimana avevamo parlato del suo ‘viaggetto’ a Maranello, in visita alla Ferrari, proprio per vedere con i suoi occhi il nuovissimo gioiellino ordinato. Dopo la sconfitta subita dalla Juventus contro il Milan, il campione infatti è andato a Maranello con il presidente della sua squadra, Andrea Agnelli, e con John Elkann. Un’occasione unica, durante la quale Cristiano Ronaldo ha potuto finalmente vedere la sua fiammante Ferrari Monza del valore di 1.6 milioni di euro.

Pare che CR7 sia sempre più vicino all’addio alla Juventus, si notano le condizioni di insofferenza del campione portoghese durante le partite, confermate anche durante l’ultima sfida contro l’Inter di sabato scorso. La sua squadra ha subito un’espulsione, costretta a giocare con un giocatore in meno. Con il bisogno di serrare la fila Pirlo ha deciso di sostituirlo con Morata, e CR7 ha lasciato il campo, invece di rimanere seduto in panchina dopo il cambio. Diversi gesti che lasciano intendere il suo sentimento di frustrazione, che oltretutto gli ha fatto sbagliare un calcio di rigore. In ogni caso, gli aspetti che lasciano pensare a un addio alla Juventus sono differenti.

Come abbiamo detto in apertura infatti il mitico CR7 ha deciso di trasferire tutte le sue fantastiche auto. Ha fatto svuotare il suo garage nella città di Torino, le sue lussuose supercar lasceranno quindi il capoluogo piemontese, e probabilmente lui le seguirà a ruota a fine stagione. Sui social ci sono diversi scatti rubati del ‘trasloco’ delle macchine del numero 7 della Juventus.

La società Todo Cargo si è occupata del trasferimento dei gioielli preziosi a quattro ruote di Cristiano Ronaldo, si tratta di un’azienda che si occupa di trasporti, e ha sede a Lisbona. Che questo significhi che il giocatore ha intenzione di ritornare allo Sporting Lisbona? Ancora non sappiamo nulla, potrebbe aver fatto trasferire le sue auto vicino a casa per poi decidere il suo futuro. Vedremo cosa succederà.