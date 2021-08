Ronaldo mostra il suo ultimo pazzesco SUV

È stata la fidanzata Georgina Rodriguez a regalarlo come dono di compleanno a febbraio dell’anno scorso. Fuori da un ristorante di Torino dove Ronaldo e la ragazza stavano festeggiando i 35 anni del campione, c’era una sorpresa ad aspettarli: la Classe G 63 AMG by Brabus corredata da un enorme fiocco rosso, il regalo di Georgina per il suo compleanno. All’epoca Ronaldo non ha voluto dare tanto clamore al fatto, infatti fu proprio la fidanzata a pubblicare la foto nei social per celebrare il momento.

Purtroppo non conosciamo i particolari di questo gioiello prodotto in pochi esemplari. Tuttavia i più ipotizzano si tratti del modello GV12, ovvero la vettura equipaggiata con un motore 6,3 di cilindrata e V12. Mentre la G65 AMG nella sua versione “non elaborata” vanta un 6,0 litri di cilindrata, la Brabus subisce delle pesanti modifiche meccaniche per arrivare a 6,3 cc, con una potenza di 888 CV e 1.500 Nm di coppia, limitata a 1.200 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h è di 3,9 secondi e la velocità massima è ferma a 270 km/h. In pratica il fuoristrada più veloce del mondo.

Dopo aver fatto il suo esordio al Salone di Francoforte, la rielaborazione della Mercedes da quasi 900 CV, scelta dalla fidanzata del campione portoghese, è stata completamente rivista. Il design è totalmente stravolto grazie ad un kit estetico in fibra di carbonio: in questo modo il fuoristrada è più lungo di 12 centimetri. Le ruote della straordinaria misura di 23 pollici sono dotate di pneumatici Yokohama e da un impianto frenante maggiorato. Gli interni sono in pelle totale e diversamente del modello originale, i due sedili posteriori sono divisi da una console centrale e da un grande display touch da 4,3 pollici.

A quanto si apprende, “l’hypercar dei fuoristrada” è stato prodotto in soli 10 esemplari al prezzo di 666mila euro. L’elaborazione del marchio tedesco di tuning Brabus, ha reso la già potente Classe G AMG, un’automobile davvero esclusiva. Nonostante ciò l’attaccante della Juventus, che ha da poco arricchito il suo parco auto con una Rolls Royce, è stato visto poche volte alla guida di questo SUV dalle prestazioni stellari.