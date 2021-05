Ronaldo va a Maranello e si compra la Ferrari Monza

editato in: da

La nuova Ferrari di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo va a Maranello con Andrea Agnelli e John Elkann e si compra una nuova Ferrari Monza, proprio così. Ormai non ci stupiamo più, il garage delle vetture potenti e costose di CR7 è ricchissimo e non smette di sfoggiare gioielli a quattro ruote dal valore inestimabile.

Dopo la sconfitta subita dalla Juventus contro il Milan, Cristiano Ronaldo è andato a Maranello per visitare la Ferrari insieme al presidente della sua squadra, Andrea Agnelli, e con John Elkann. Un’occasione unica che il campione portoghese non si è di certo fatto scappare, non è riuscito a resistere alla bellezza delle vetture del Cavallino Rampante (e chi ci riuscirebbe, con lo stesso portafogli di CR7?) e ha potuto finalmente vedere di persona quella che è diventata la sua nuova auto, una Ferrari Monza del valore di 1.6 milioni di euro.

La Juventus si è ritrovata alla Continassa e ha ripreso subito gli allenamenti dopo la sconfitta contro il Milan; pronti per ripartire senza il giorno di riposo, visto che già domani sera i bianconeri giocheranno, sfidando il Sassuolo. Cristiano Ronaldo però si è preso la giornata per andare in visita alla Ferrari a Maranello, come abbiamo detto in apertura. Ed è proprio qui che il campione, grandissimo appassionato di auto (ne abbiamo viste ad oggi davvero tante nel suo garage, di valore e potenza estremi), finalmente ha potuto vedere con i suoi occhi il gioiellino a quattro ruote, un vero e proprio capolavoro, non solo della Casa di Maranello, ma proprio del Made in Italy.

Si tratta della Ferrari Monza che ha fatto battere il cuore al campione CR7. Il calciatore di successo si è fatto questo grandioso regalo dopo una serata che non è andata proprio come si aspettava; oltre ad aver perso la partita, purtroppo è stato anche tra i peggiori in campo. La consolazione? Vedere finalmente la sua macchina.

Non dimentichiamo che Cristiano Ronaldo possiede un parco auto straordinario, saranno circa 20 in tutto le sue auto, tra le migliori Ferrari, Bugatti (una recentissima e esclusiva), Lamborghini, Porsche, Rolls Royce e molto altro ancora. La Ferrari Monza è la sua quarta auto acquistata a Maranello, un modello super esclusivo entrato in produzione nel 2018, in grado di superare i 300 km/h di velocità.