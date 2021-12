Ronaldo, addio alle supercar: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo potrebbe essere presto costretto a rinunciare alle sue supercar. È questa la notizia che nelle ultime ore rimbalza dalla Gran Bretagna, paese nel quale l’asso portoghese si è trasferito in estate per proseguire la sua carriera con la maglia del Manchester United.

Dopo aver lasciato la Juventus, che nelle ultime settimane sta vivendo il caos dell’inchiesta sulle plusvalenze, CR7 ha iniziato alla grande il proprio ritorno ai Red Devils, con uno score di gol invidiato dai top attaccanti in circolazione. Quel che invece non sta andando bene sono i risultati in campionato del Manchester United, che dopo quindici giornate giocate occupa il sesto posto in classifica a 11 punti dalla vetta occupata dai cugini del Manchester City.

La dirigenza, per cercare di invertire il trend, ha esonerato il tecnico Solskjær e ha chiamato al suo posto Ralf Ragnick. E proprio il neo tecnico degli inglesi potrebbe essere la causa dell’addio di CR7 alle sue amate auto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Mirror, il manager nelle sue precedenti avventure in altri club aveva adottato delle misure estreme per ottenere i migliori risultati dalla sua squadra. Al Lipsia, infatti, aveva ordinato ai suoi giocatori di utilizzare solo le auto aziendali fornite dalla squadra e di mettere da parte le loro personali.

Non è detto che il tecnico tedesco attuerà la stessa misura nello spogliatoio dei Red Devils, ma la crisi che sta colpendo la squadra potrebbe portare a misure drastiche. La curiosità sottolineata dal quotidiano fa dunque tremare i giocatori dello United e tra tutti Ronaldo, che nel suo garage vanta una collezione di supercar milionaria.

Tra le auto del super garage di Cristiano Ronaldo figurano tra le altre due Lamborghini Aventador, una Rolls-Royce Cullinan, una Chevrolet Camaro SS, una Ferrari F12tdf, una McLaren Senna e uno speciale Mercedes Classe G modificato da Brabus che la compagnia Georgina Rodriguez gli ha regalato per il suo 35º compleanno. Alla fine dello scorso campionato, quando ancora vestiva la maglia della Juventus, il portoghese acquistò una Monza SP2 da 1,6 milioni di euro.

L’ipotesi di vederlo arrivare al campo di allenamento con una Chevrolet, sponsor del club, farebbe sorridere molti considerando il parco auto a disposizione del cinque volte Pallone d’Oro.