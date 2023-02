Ritrovate Maserati abbandonate: il mistero s’infittisce

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Ritrovate Maserati abbandonate: il mistero

Il mistero delle Maserati abbandonate s’infittisce. Sono stati ritrovati ben 40 esemplari di Quattroporte (del valore tra i 130.000 e i 150.000 euro di listino circa) abbandonati in uno dei Paesi più poveri dell’area asiatica. Che cosa è successo?

Pare che il Governo della Papua Nuova Guinea avesse acquistato qualche anno fa una flotta composta da 43 auto di lusso. Tra questi bolidi dal prezzo di listino non certo alla portata di tutti, c’erano anche ben 40 Maserati Quattroporte. Sono passati diversi anni e il mese scorso queste vetture di lusso sono state ritrovate tali e quali a come sono state acquistate, ma abbandonate e mai vendute. Per questo motivo oggi il Governo della Papua Nuova Guinea potrebbe dover vendere le vetture straordinarie a un prezzo stracciato, o almeno, sono alcune delle indiscrezioni che abbiamo letto sul web nelle ultime ore.

Lo strano caso politico

Uno strano caso politico in quel della Nuova Papua Guinea, uno dei Paesi più poveri dell’ara asiatica. Terribile l’errore commesso (e ammesso) dal Governo locale, che ha comprato una flotta di 43 auto di lusso – 40 Maserati Quattroporte e 3 Bentley Flying Spurs – rimaste invendute.

Il valore totale di questi gioielli preziosi a quattro ruote? Sfiora i 5 milioni di euro (4,8 per l’esattezza). Il motivo che sta dietro alla scelta di comprare questa flotta di auto di lusso pare essere la volontà da parte dell’Esecutivo di sorprendere i politici che avrebbero partecipato alla riunione dell’Asia-Pacific Economic Corporation (APEC).

E pare inoltre, secondo le fonti, che ognuna di queste vetture – dei magnifici bolidi che chiunque vorrebbe trovarsi nel garage – sia costata più di 122.000 euro. Un prezzo decisamente alto per un Paese così povero; oltretutto la scelta delle Maserati è stata molto criticata anche per il fatto che il brand non è nemmeno presente sul territorio nazionale, e quindi pare che le vetture del Tridente siano state addirittura portate nel Paese con un Jumbo jet.

Si è creata una controversia politica attorno all’acquisto di una flotta di auto così costose, alcuni leader si sono addirittura rifiutati di usare quelle vetture preziose. Ed è questo il motivo per cui poi sono state ritrovate appunto ben 40 Maserati abbandonate e mai utilizzate, che il Governo sarà costretto a svendere a un prezzo inferiore rispetto a quello d’acquisto.

Il ministro delle Finanze Sir John Pundari ha dichiarato ai media locali: “Se avessimo avuto un po’ di lungimiranza, le Maserati non sarebbero state acquistate. Non so nemmeno quali sono le ragioni per cui abbiamo intrapreso la strada dell’acquisto delle Maserati e ora ci ritroviamo con questo dilemma”. Sembra la trama di un film, ma a quanto pare è la realtà. Le auto saranno vendute quindi al pubblico per circa 400.000 kina l’una, che corrispondono a circa 98.000 euro, con una perdita del 20% sul prezzo originale.

Com’è fatta la Maserati Quattroporte

La berlina della Casa modenese è lunga 5,26 m; la Quattroporte Model Year 2018 ha i fari full LED con regolazione automatica del fascio luminoso e durata doppia rispetto ai bi-xeno. Visuale superiore ai 55 m di notte e, rimanendo in tema di sicurezza, sistemi di aiuto alla guida che, in autostrada e superstrada, dai 30 ai 145 km/h, mantengono l’auto in corsia e a distanza di sicurezza dagli altri mezzi.

Un vero salotto all’interno dell’abitacolo, materiali pregiati degli interni e due grandi quadranti della strumentazione, display che li separa e touch screen 8,4’’ al centro della plancia. Infotainment gestibile con comandi audio o rotella sul tunnel centrale, si abbina a qualsiasi smartphone iOs e Android.

Possibilità di scegliere tra due differenti versioni, GranLusso e GranSport, si riesce così ad accontentare il gusto e il desiderio di tutti gli acquirenti.