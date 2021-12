Su Rai 3 in onda il documentario su Sergio Marchionne

Un uomo che ha fatto la storia per i brand Fiat e per il Gruppo FCA, Sergio Marchionne, colui che ha avuto un ruolo decisivo per l’industria italiana e che ha portato l’azienda a vivere i grandi successi che conosciamo e soprattutto a sopravvivere alle difficolta dei primi anni Duemila.

Sergio Marchionne è stato un capo azienda molto importante, italiano ma di formazione nordamericana, imprenditore di ampia visione. Noi ne abbiamo parlato molto, prima della sua scomparsa. È stato al vertice di una delle più importanti aziende italiane per molti anni, ed è riuscito a farla uscire dalla crisi, salvandola da una bancarotta quasi certa.

Un manager di altissimo livello, che ha portato avanti delle straordinarie strategia e iniziative imprenditoriali, con uno stile di lavoro unico e mosso da grande passione. Un personaggio dell’imprenditoria che è stato amato, sì, ma che ha anche irritato molti osservatori, anticipato la politica e diviso i media.

“Sergio Marchionne” è il documentario a lui dedicato, in cui verrà raccontato questo e molto altro ancora. Andrà in onda in prima serata questa sera, il 17 dicembre, alle 21.25 su Rai Tre e sarà disponibile anche su Rai Play (regia di Francesco Miccichè, scritto da Giovanni Filippetto, co-prodotto da Mario Rossini per RED FILM con RAI Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund). Il “super manager col maglione” ha lasciato un segno indelebile.

Nel documentario si parla delle tappe principali della vita dell’imprenditore, dalla sua infanzia trascorsa in Italia, in Abruzzo, fino all’emigrazione e agli studi in America. I suoi inizi nel mondo del lavoro come dirigente, le sue missioni più importanti, le strategie messe a punto con i più rilevanti manager al mondo. Venerato negli Stati Uniti, e non sempre capito invece in Italia, suo Paese d’origine.

E infine la sua improvvisa scomparsa, quella di un uomo che da sempre ha fatto della riservatezza il suo punto di forza. Nel documentario ci sono moltissimi contributi speciali, tra cui quelle degli archivi privati di Stellantis concessi in esclusiva e le interviste ai suoi più stretti collaboratori. Una prima visione unica e avvincente, tra poche ore in TV.