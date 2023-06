I pullman delle squadre di calcio di Serie A

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: IPA Il pullman della squadra del Napoli

Il pullman delle squadre di calcio di Serie A non è soltanto il mezzo di trasporto speciale per i nostri calciatori del cuore, ma è il luogo in cui si riuniscono per parlare del match che si terrà o che si è appena concluso. Un posto in cui si vivono tutte le emozioni pre e post partita, dove ci si carica e ci si confronta.

Il pullman dei campioni d’Italia

Il primo di cui parliamo è quello del Napoli, non potevamo fare altrimenti: sullo sfondo azzurro spicca un campione, il solo e unico, El Pibe de Oro – Diego Armando Maradona.

La scelta della squadra è stata quella di rendere omaggio al fuoriclasse argentino, protagonista nei primi due scudetti della società, con due disegni a lui dedicati su entrambe le fiancate del pullman. Si tratta nello specifico di un modello Scania, in cui ovviamente l’azzurro fa da padrone. A destra è stato rappresentato il viso di Maradona, vicino all’immagine del campione con indosso la maglia dell’Argentina. A sinistra vediamo lo stesso Diego Armando che palleggia. Non può mancare ovviamente lo stemma del Napoli (che auto ha Osimhen?) con la scritta “Sarò con te”.

Le altre società

Sul pullman della Juve invece spicca un messaggio: “Vivere guardando avanti, al futuro”. Il look del pullman della Juventus è stato recentemente aggiornato, sono stati i tifosi stessi a decidere come: hanno infatti avuto la possibilità di esprimere la loro preferenza con una votazione sul sito Socios.com. il pullman Iveco oggi si presenta con livrea nera, e le scritte Juventus e Live ahead, una per fiancata.

Fonte: Getty Images

Air Pullman invece si occupa di accompagnare l’Inter del mister Simone Inzaghi, su un pullman con base meccanica Setra. Sulle fiancate vediamo un’alternanza continua dei due colori nero e blu, lo stesso accade anche sul tetto. Sulla livrea compare anche l’enorme scritta Inter bianca a tutta altezza. Sul retro e sulle porte il claim Not For Everyone. La bus cam è la grandiosa novità di questo pullman, sono state installate ben otto telecamere interne ed esterne, che fanno vivere gli emozionanti attimi prepartita ai tifosi sui canali social.

Fonte: ANSA

Anche la livrea del pullman del Milan rende omaggio alla storia del club rossonero, il mezzo usato è della tedesca Neoplan. Sulla fiancata è stato riprodotto il motto dell’AC Milan – Rosso come il fuoco, nero come la paura. Lo sfondo è nero, e appaiono poi il logo e il disegno del Diavolo – simbolo della squadra – disegnati in rosso.

Fonte: IPA

La Roma di José Mourinho punta sul rosso, il pullman Iveco infatti ha la livrea in questo colore, riconoscibile ovunque, con la scritta ASR (Associazione Sportiva Roma) e il disegno della lupa in giallo. Anche in questo caso sono stati i tifosi a scegliere il look del pullman dei loro idoli.

Fonte: IPA

Il pullman Iveco della Lazio celebra la sua storia: è la prima società della capitale a esser nata (per data) e celebra tutti i suoi trofei. La società sceglie la livrea scura con disegni azzurri e scritte bianche. Il disegno che vediamo sulla fiancata, che riporta il nome Lazio, è formato usando le parole dell’inno ufficiale.

L’autobus Mercedes dell’Atalanta si riconosce al primo sguardo: dominano ovviamente i colori nero e blu, con un enorme volto della Dea simbolo del club bergamasco, in colore bianco sulle fiancate.

Fonte: Getty Images

E infine il pullman Setra della Fiorentina è completamente viola, il club ha scelto di inserire sulla livrea tutti i monumenti della città, sfumati in vario modo, per esprimere il grande attaccamento alla propria città, Firenza. A destra troviamo il logo e il nome della società.