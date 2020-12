Il progetto che fa rinascere la Vespa degli anni ’40

editato in: da

Un nuovo progetto seguito da Andrea Della Vecchia, che ci ha mandato le immagini e alcuni dettagli del suo nuovo e interessantissimo progetto. Lui stesso ha dichiarato: “Credo fermamente nel movimento verso la mobilità elettrica. È solo questione di tempo, non solo per le auto ma soprattutto per gli scooter e i piccoli attrezzi per la mobilità urbana”.

Andrea Della Vecchia è il Co-Founder dello studio Ma-De di Como; il nuovo concept di Vespa ELETTRA creato di recente si ispira al modello originale Piaggio Vespa brevettato il 23 aprile 1946, progettato dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio. Una due ruote iconica, che ha venduto più di 18 milioni di unità in varie edizioni e modelli fino ai giorni nostri. La nuova Vespa ELETTRA realizzata dallo studio Ma-De è equipaggiata con un motore elettrico da 7 kW, 240 Nm di coppia, è in grado di raggiungere la velocità massima di 95 km/h. La rivisitazione in chiave moderna della Vespa monta inoltre una batteria da 5.6 kWh che permette di ottenere un’autonomia fino a 140 chilometri con una singola carica.

È possibile utilizzare un’app, accessibile dal proprio smartphone, che funziona come chiave di autenticazione e dashboard virtuale attiva per vedere tutti i dati di navigazione e i controlli. Non è la prima volta che parliamo dello studio Ma-De, lo abbiamo fatto anche alcune settimane fa in occasione dell’importante progetto legato a un’altra icona del Made in Italy, la Fiat 126.

Presentata da Fiat nell’ottobre 1972 al Salone dell’Auto di Torino in sostituzione della Fiat 500, la Fiat 126 è stato uno dei modelli di maggior successo con una produzione totale di quasi 4 milioni di unità. Il progetto New Fiat 126 Vision è nato dalla passione per le auto del designer Andrea Della Vecchia, che dichiara: “Ho sempre avuto una passione per le auto e la quarantena mi ha ‘regalato’ l’opportunità di rallentare e concentrarmi per la prima volta in un progetto di car design. Con i miei collaboratori abbiamo realizzato questo concept 4 posti full electric di New Fiat 126 VISION”.

E oggi lo studio ci riprova con un concept elettrico su 2 ruote, Vespa ELETTRA, la sfida diventa sempre più difficile. Ma-De è un studio di design premiato, formato da un gruppo di strateghi, designer e specialisti di mercato, che si occupa di fornire un servizio completo ai clienti, che va dall’analisi professionale del mercato e dalla consulenza alla progettazione del concetto lungimirante e alla definizione del prodotto finale.