Si chiama DAL-e, il primo robot Hyundai che vende le auto nelle concessionarie

Hyundai ha svelato DAL-e, un nuovo robot per il servizio clienti delle concessionarie auto, che potrebbe davvero stravolgere il mondo delle concessionarie auto in un futuro forse nemmeno così lontano.

Il robot ha fatto il suo debutto in uno showroom Hyundai Motor nel sud di Seoul in un’operazione pilota. L’azienda afferma che parte dello scopo è quello di accogliere i clienti che vorrebbero ridurre il contatto umano durante la pandemia COVID-19.

DAL-e, che è l’acronimo di “Drive you, Assist you, Link with you-experience“, è dotato di “intelligenza artificiale all’avanguardia” progettata per offrire un’esperienza di servizio clienti amichevole. Ha il riconoscimento facciale e una piattaforma di comprensione del linguaggio che dovrebbe consentirgli di dialogare con i potenziali clienti.

Secondo Hyundai, ad esempio, il robot può riconoscere anche quando qualche cliente è entrato nello showroom senza indossare una mascherina e può quindi consigliargli di indossarne una.

DAL-e può anche muoversi, accompagnando potenzialmente i clienti all’interno dello showroom, grazie a quattro ruote omnidirezionali. C’è un display touchscreen situato nella parte superiore della sua testa dove puoi trovare maggiori informazioni su alcuni veicoli e il DAL-e può anche connettersi in modalità wireless a un grande display nella sede. In modo divertente, il DAL-e può persino chiedere ai visitatori di scattare selfie con esso.

Se l’operazione pilota avrà esito positivo, la società spera di distribuire più robot DAL-e in altri showroom di Hyundai e Kia.