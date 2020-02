Premiato per il design il modello Hyundai Concept 45

editato in: da

Abbiamo visto la Hyundai Concept 45 per la prima volta al Salone di Francoforte lo scorso anno e oggi possiamo dire che la concept ha ricevuto il suo primo prestigioso premio per il design, nominata infatti Best Concept Car dalla rivista Wallpaper.

Le tecnologie autonome di ultima generazione, il motore elettrico a zero emissioni e il suo grande fascino old school sono stati tutti gli elementi che uniti hanno decretato il grande successo dell’auto. Gli editori di Wallper, media brand di design e lifestyle più importante al mondo nato nel 1996, hanno scelto la Hyundai Concept 45 come vincitrice dei Wallpaper Design Award nella categoria Best Concept Car.

L’auto è stata progettata come omaggio al passato e immaginando il futuro, la 45 anticipa una nuova era per Hyundai e per il suo design inedito pensato per le auto elettriche, tecnologiche e autonome. Tutti elementi che hanno permesso alla concept di vincere il prestigioso premio. SangYup Lee, Senior Vice President e Capo di Hyundai Design Center, ha dichiarato: “Stiamo vivendo nell’era della mobilità digitalizzata. In contrasto a questa tendenza, la Hyundai 45 porta un po’ di fascino nostalgico al design automobilistico in modo contemporaneo. Siamo lieti di constatare che la combinazione di innovazioni di grande portata e di cenni alle glorie del passato ha avuto un tale successo da essere riconosciuta da una delle più importanti riviste di design e lifestyle del mondo”.

Secondo Sarah Douglas, caporedattrice di Wallpaper: “La concept Hyundai 45 combina il fascino dell’analogico con superfici raffinate e linee eleganti. È sobria, moderna, pulita e semplice: un veicolo molto Wallpaper”. La nuova Hyundai Concept 45 ricorda una vera e propria icona per la Casa, la Pony Coupé Concept del 1974, che ha posto le basi del DNA di design del fornitore di mobilità intelligente.

Il nome è stato scelto anche per gli angoli a 45° che caratterizzano la linea dei finestrini all’anteriore e al posteriore, che formano una carrozzeria in stile monoscocca. Il posteriore in stile fastback modernizzato presenta linee pulite e una struttura minimalista. La Casa ha realizzato una nuova concept con cui ha avuto modo di ripensare alle tecnologie esistenti utilizzando telecamere laterali al posto dei tradizionali specchietti retrovisori esterni. Per quanto riguarda invece gli interni, vediamo uno spazio capace di trasformarsi in base alle necessità e allo stile di vita dei passeggeri.