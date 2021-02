La Porsche 911 di Maradona all’asta a Parigi

editato in: da

Tutte le auto di Diego Armando Maradona

Dei grandi sportivi della fine del secolo scorso, sono pochi quelli che hanno guadagnato lo status di leggenda famosa in tutto il mondo e l’adulazione anche fuori dal campo, uno di questi è senza dubbio l’icona del calcio Diego Amando Maradona.

Fuori dal campo, il Campione (recentemente scomparso) amava le belle auto. Abbiamo già parlato di alcune sue vetture uniche, dei gioielli facenti parte della sua collezione privata. Oggi è la volta della Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Convertible Works Turbo Look del 1992 (del valore stimato tra i 150.000 e i 200.000 euro), consegnata nuova a ‘El Diego’ nel novembre 1992, durante la sua ultima stagione di calcio europeo. L’auto sarà venduta all’asta Les Grand Marques du Monde à Paris di Bonhams in programma dal 3 al 10 marzo 2021.

‘El Diego’ venne accolto come un eroe quando arrivò a Siviglia, con la squadra e i fan che lo adoravano. Nominato capitano della squadra, affittò la villa di Juan Antonio Ruiz Roman, il torero più famoso della Spagna, e prese in consegna il 6 novembre 1992 la Porsche top di gamma argento. Una delle sole 1.200 varianti prodotte in due anni, la 911 monta un motore Carrera 2 da 3,6 litri da 250 CV, e raggiunge una velocità massima di 260 km/h.

Il solo fatto che l’auto sia appartenuta a Diego Armando Maradona potrà ovviamente far alzare ancor più il prezzo. Si tratta della vettura che guidò nel corso del suo ultimo anno di calcio in Europa, appunto a Siviglia. Proprio al volante di questa speciale Porsche 911 Maradona fu sorpreso a sfrecciare in un centro abitato a 180 km/h circa.

Venne in seguito richiamato dalla nazionale argentina e lasciò così il Siviglia nel giugno 1993. La Porsche nel frattempo fu venduta a un privato di Maiorca che la tenne per vent’anni; l’auto è passata nelle mani di diversi collezionisti francesi. Di proprietà del venditore dal 2016, oggi viene venduta nuovamente e si trova in condizioni praticamente originali ma ben conservate, avendo percorso circa 120.000 km.

Paul Darvill, Bonhams European Auctions Manager, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare questa Porsche, un’eccellenza degli anni Novanta, dalla provenienza unica, che piacerà a molti collezionisti e appassionati di calcio in tutto il mondo”. La 911 si schiera con oltre 60 auto da collezione già consegnate per la prima asta completamente digitale per Bonhams.