Parco Valentino Motor Show, il programma dell’evento

Dal 19 al 23 giugno a Torino apre le porte il Salone dell’Auto al Parco Valentino, la quinta edizione del Motor Show.

Quasi tutti i brand del settore attivi in Italia parteciperanno all’evento, durante il quale si svolgeranno differenti manifestazioni, raduni e parate. Per entrare al Parco Valentino in quei giorni non occorre acquistare un biglietto, l’ingresso è gratuito, è necessario solo iscriversi sul sito ufficiale per ricevere un ticket elettronico che dà la possibilità ad ogni utente di accedere agli eventi e usufruire delle riduzioni per alcuni musei della città e degli sconti sui prezzi dei viaggi con Trenitalia.

La quinta edizione del Salone dell’Auto al Parco Valentino a Torino terrà le porte aperte al pubblico dalle 10 alle 24. Inoltre vi saranno differenti manifestazioni di intrattenimento per i presenti, come la sfilata di auto sportive della serata del 19, la Torino-Asti-Torino per le auto d’epoca la mattina successiva, la Parata Classica dedicata ai 100 anni di Citroen, quella per la Fiat Coupé e moltissime altre, fino alla Mazda MX-5 Icon’s Day Parade, che si svolgerà alle 19.30 del sabato sera. Per quanto riguarda invece domenica 23 giugno, l’ultima giornata, si terranno il Gran Premio Parco Valentino a partire dalle 10 del mattino e l’Usa Cars Meeting organizzato per il pomeriggio, dalle 15.

Vediamo di seguito, in ordine alfabetico, tutti i brand che saranno presenti alla quinta edizione di Parco Valentino a Torino: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chevrolet, Citroën, Dacia, Dallara, DR, Fiat, Ford, GFG Style, Honda, Hyundai, Italdesign, Jaguar, Jannarelly, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Militem, Mitsubishi, Mole, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Quadro, Renault, SsangYong, Seat, Skoda, Smart, Spice-X, Studiotorino, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xev e Yamaha.

Non possiamo tralasciare le auto elettriche e ibride, in un anno come questo in cui se n’è parlato tantissimo, avranno il loro spazio dedicato anche all’interno della manifestazione del Salone dell’Auto di Parco Valentino a Torino. Vedremo quindi le varie Case automobilistiche esporre fieramente i propri mezzi che fanno parte dell’elettrificazione delle gamme, alcune auto ibride ed elettriche potranno essere guidate a pubblico, disponibili per i test drive su strada. Ci sarà invece anche un’intera area espositiva dedicata ai sistemi di guida assistita, tutte le auto dei vari brand presenti saranno sperimentate all’interno di un circuito creato appositamente, insieme a vetture a guida remota che sono gestite attraverso i sistemi basati sulle reti 5G.