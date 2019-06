A Pandino il raduno mondiale delle Panda

editato in: da

Fiat Panda è una delle icone italiane di maggiore successo dal momento in cui è iniziata la produzione della Casa torinese.

Oggi parliamo di un evento che attrae tutti gli appassionati e possessori di questa vettura, una manifestazione che si terrà per il terzo anno consecutivo presso il Castello Visconteo di Pandino, in provincia di Cremona, in Lombardia. All’evento è stato dato il curioso nome di Panda a Pandino e si tratta del più grande raduno di queste meravigliose e storiche Fiat in tutto il mondo. Le iscrizioni che sono pervenute ad oggi superano già quota 400.

Si tratta di un evento di beneficenza promosso dalla Consulta dei Giovani di Pandino con il patrocinio del Comune e alcune associazioni del territorio. Si terrà il prossimo week end, sabato 22 e domenica 23 giugno con il grande obiettivo di replicare il successo che ha avuto la manifestazione gli scorsi anni. L’edizione 2018 ha raccolto ben 365 Fiat Panda in tutto e, tra fedelissimi e curiosi, le persone che si sono recate all’evento sono state più di 5.000. Oltretutto la Casa torinese ha presentato la versione Waze della Panda attualmente in produzione, in occasione del raduno di Pandino dell’anno scorso; sono sempre tante quindi le collaborazioni illustri che si raccolgono in questa manifestazione spinta da passione, genuinità, semplicità e condivisione.

Quest’anno Panda a Pandino vedrà differenti novità, come il fatto che per la prima volta durerà due giorni. L’inaugurazione è prevista per sabato 22 giugno alle ore 18 nella corte interna del Castello, con uno spettacolo di cantanti dal vivo. Seguirà poi una serata animata da Dj Set. Tutti coloro che parteciperanno all’evento potranno pernottare in tenda nel campeggio allestito fuori dal castello e il giorno dopo, per tutta la domenica 23 giugno, si terrà il vero e proprio raduno.

Si svolgeranno quindi il tour tradizionale delle Fiat Panda per le strade di Pandino, vi saranno poi giochi e quiz per grandi e piccini e differenti prove di abilità. Vi saranno poi tutte le Fiat Panda esposte e gli organizzatori coglieranno l’occasione per presentare il nuovo sito ufficiale del raduno di Pandino, da cui ci si può iscrivere al raduno compilando il modulo e con il procedimento di pagamento online.