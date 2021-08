La Pagani Zonda di Lewis Hamilton

Pagani Zonda è una delle creature eccezionali della Casa automobilistica Pagani, nata ufficialmente nel 1992, per volontà di Horacio Pagani. L’auto viene terminata nel 1998, una sportiva estrema, costruita a mano, con scocca e telaio in fibra di carbonio.

La Zonda viene introdotta al Salone di Ginevra nel 1999, ed è un omaggio a Fangio, il famoso pilota argentino scomparso nel 1995. Un’auto che in pochi si possono permettere, ma il sette volte iridato della F1 Hamilton è stato beccato a Montecarlo a bordo della sua meravigliosa Pagani Zonda, supercar personalizzata del valore di circa 1.9 milioni di euro.

Auto senza tempo, che diventò un’icona fin dalla sua prima apparizione. Son passati tanti anni dalla presentazione (1999) e l’hypercar continua ad essere una delle vetture più desiderate dai pochi che se la possono permettere, attirando sempre gli sguardi di appassionati e fan. Lewis Hamilton ne ha una, ed è bellissima.

È una Zonda 760 LH che, come abbiamo detto, costa circa 1.9 milioni di euro. Beccato a Monte Carlo al volante di questo gioiello, ha fatto parlare di sé il Campione, visto che di recente aveva dichiarato che avrebbe guidato solo auto non inquinanti e sostenibili, e che quindi sarebbe passato dalle motorizzazioni a benzina a quelle elettriche. Vero anche che nel garage di Hamilton ci sono delle auto dal valore straordinario, che di ecosostenibile in realtà hanno ben poco. Tra queste ad esempio troviamo una Mercedes AMG GTR, una straordinaria McLaren P1, una Porsche Taycan Turbo S e anche una LaFerrari, e molte altre ancora.

Il campione inglese è arrivato a Monte Carlo a bordo di uno yacht di lusso e si è messo subito alla guida della sua Zonda con livrea viola, potente e affascinante. Il bolide di Lewis Hamilton è assolutamente unico ed esclusivo; innanzitutto la Pagani Zonda 7650 LH vanta una carrozzeria totalmente in fibra di carbonio con livrea viola, ed è basato sulla già esclusiva versione RS. Hamilton infatti ha tra le mani un ‘mostro’ con motore V12 in grado di sprigionare la potenza estrema di 760 cavalli (motore Mercedes AMG) e cambio manuale a 6 marce. La Zonda del Campione di F1 viaggia fino a 350 km/h ed è in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 3 secondi.

Non è la prima volta che Hamilton si fa beccare al volante della sua Zonda, anzi. Nel 2015 ebbe anche un piccolo incidente col suo bolide, sempre a Monte Carlo, dove andò contro una macchina che era lì parcheggiata, niente di serio comunque, solo lievi danni.