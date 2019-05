Opel presenta la Zafira Life speciale ispirata all’A-Team

editato in: da

Opel continua a festeggiare il suo 120esimo anniversario e accanto alle auto d’epoca presenta anche delle novità entusiasmanti.

Tra queste vediamo la quarta generazione della monovolume di successo Opel Zafira Life e anche una versione particolare della stessa, la concept car “O-Team Zafira Life” che si ispira al van che trasportava il team nella serie televisiva americana cult degli anni Ottanta. La vettura è molto simile all’originale della tv, con le barre anteriori e una grossa al posteriore, ruote grandi e la speciale striscia che, al posto di essere rossa, in questa versione è giallo fluo. La speciale Opel Zafira Life ha inoltre un potente motore V8 che fa sentire il suo rombo. Tutto è stato creato per entusiasmare i fan del brand automobilistico tedesco, come anche per gli appassionati della serie tv.

Su questa versione speciale di Opel Zafira Life è stato inserito il motore diesel 2.0 litri che genera una potenza di 177 Cv e una coppia massima di 400 Nm, trazione anteriore e trasmissione automatica a otto velocità, per un grandioso piacere di guida. Il suono della O-Team Zafira Life fa venire i brividi, è stato inserito infatti un modulo sonoro con gli accordi di un motore V8 a benzina, è stato aggiunto inoltre un terminale di scarico con design OPC. I colori della carrozzeria sono blu scuro, bianco e giallo fluo, colore che vediamo anche negli interni. L’aspetto è reso ancor più unico dallo spoiler sul tetto, dalle estensioni delle soglie battitacco, dalle barre anteriore e dalle decalcomanie sui finestrini.

Il telaio dell’auto è stato progettato per gestire anche le situazioni più difficili, proprio prendendo ispirazione dalla serie tv dove i componenti del team riuscivano a gestire anche gli stunt più spettacolari. La vettura è quindi stata realizzata con sospensioni pneumatiche che si possono abbassare, carrozzeria ribassata, cerchi in lega leggera da 20’’ con pneumatici BBS plus Michelin Cu 2, freni a quattro pistoncini con dischi anteriori da 380 mm.

Per quanto riguarda gli interni della nuova O-Team Zafira Life, i passeggeri godono di un immediato e grandioso relax, grazie a sedili sportivi ad alte prestazioni. Non parliamo solo di una show car, tutte le modifiche tecniche che sono state aggiunte sono state approvate dal TÜV, per cui è possibile che compaiano anche altre versioni O-Team.