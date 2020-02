Opel Corsa vince il premio come miglior auto connessa

editato in: da

Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

Un altro premio per la nuova Opel Corsa, Auto Bild e Computer Bild hanno assegnato il Connected Car Award 2019 al nuovo modello della Casa. La nuova auto infatti offre la migliore connettività generale nella propria categoria, per questo motivo le è stato riconosciuto il titolo.

I lettori delle due famose riviste specializzate hanno votato in maggioranza a favore della sesta generazione della vendutissima Opel Corsa, eleggendo l’auto vincitrice nel segmento delle minicar e delle compatte. Il CEO di Opel, Michael Lohscheller, ha ricevuto il premio ieri presso la Adam Opel Haus di Rüsselsheim dal vicedirettore di Auto Bild, Tomas Hirschberger.

“La nuova Opel Corsa offre tecnologie all’avanguardia, altrimenti difficili da trovare in questa classe, tra cui spiccano le migliori opzioni di connettività e sistemi di infotainment di vertice. Grazie al nuovo servizio OpelConnect diventa possibile guidare Corsa tenendosi sempre aggiornati. Siamo felici che la nostra offerta abbia convinto i lettori di Auto Bild e di Computer Bild, e che essi ci abbiano onorato con il Connected Car Award”, ha dichiarato Michael Lohscheller.

Non è la prima volta che il brand Opel viene associato a questi premi di fama mondiale. Infatti negli ultimi anni le Opel Insignia, Vivaro e altri modelli hanno conquistato differenti riconoscimenti in occasione delle edizioni del Connected Car Award. Auto Bild ha dichiarato: “La nuova Opel Corsa offre la possibilità di effettuare direttamente la Chiamata di Emergenza (eCall). Sono disponibili anche navigatore e schermo touch da sette pollici. In opzione, si possono ricevere informazioni sul traffico in tempo reale grazie al servizio di Navigazione Live di OpelConnect”. Questo il commento della rivista sulla gamma completa di sistemi di infotainment e di opzioni di connettività della nuova Opel Corsa.

Lo scorso anno sono state presentate le nuove Opel Corsa e Opel Corsa-e, la versione elettrica, da quel momento hanno vinto moltissimi premi. La giuria di Autobest a dicembre ha nominato la nuova Corsa Best Buy Car of Europe 2020. Anche in Germania l’auto ha vinto nella votazione sulla Company Car of the Year per il segmento delle compatte, in Spagna un altro riconoscimento per la nuova Opel Corsa, che ha vinto il Premio Best Car Coche Global. La prima versione elettrica di Corsa è già ordinabile e sarà consegnata ai clienti a partire dalla prossima primavera.