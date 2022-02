Ronaldo, in regalo un’auto da 180mila euro: il massimo del lusso

Una nuova auto di lusso entra nel garage di Cristiano Ronaldo. In occasione dei suoi 37 anni, Georgina ha voluto regalare a CR7 un pensierino da 180mila euro che andrà ad arricchire il già prezioso parco auto del calciatore. E’ stata Georgina a postare sui social il video in cui Cristiano esce in giardino e trova il gioiellino dotato di tutti i comfort: una Cadillac Escalade.

Cadillac Escalade: una presenza che si fa notare

Ma scopriamo di più su questo gioiello che è diventata in poco tempo il modello di riferimento tra i SUV di lusso. La Cadillac Escalade è disponibile con il nuovo motore V8 ECoTec3 da 6,2 litri a benzina, ha una potenza di 420 CV per un’accelerazione impressionante: da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

Il cambio è automatico Hydra-Speed a 10 velocità con Electronic Precision Shift, che garantisce la miglior fluidità di cambiata possibile, ottimizzando allo stesso tempo i consumi.

Tra le funzioni azionabili dal guidatore, quella di poter abbassare le sospensioni di 5 cm per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri quando si parcheggia e la possibilità di alzare ulteriormente l’altezza dal suolo nella guida in fuoristrada.

Interni con mega display

La nuova Cadillac Escalade introduce nella produzione automobilistica soluzioni tecnologiche di eccellenza. La prima riguarda l’adozione del display OLED curvo con una diagonale totale di oltre 38” (965 mm) e una risoluzione 8K, il doppio di quella dei televisori 4K odierni. Questa tecnologia offre un’incredibile nitidezza dell’immagine e una gamma di colori più ampia di qualsiasi display automobilistico disponibile oggi.

Il sistema comprende tre schermi: un pannello di controllo touch-screen da 7,2” (183 mm) situato sulla sinistra del guidatore, il display principale del quadro strumenti da 14,2” (361 mm) posto dietro al volante e il display da 16,9” dell’infotainment (429 mm) posizionato sulla destra.

Infine il sistema audio 3D Surround possiede livelli sonori professionali, creando l’effetto di uno studio di registrazione con un suono cristallino, privo di interferenze e distorsioni.

Il garage di Ronaldo

Tra le vetture presenti nel garage di Cristiano Ronaldo ci sono una Ferrari Monza SP2 da 1,6 milioni di euro, una Ferrari F12 TDF e una Ferrari 599 GTO. Una Bugatti Chiron, stimata 3 milioni di euro, una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, da 1.2 milioni di euro e nell’ultimo anno si è aggiunta anche una Bugatti Centodieci, costruita in soli 10 esemplari. Ronaldo può poi divertirsi anche al volante di una Lamborghini Aventador LP700 oppure scegliere una Maserati GranCabrio, senza dimenticare la Rolls Royce Phantom o la rarissima McLaren Senna.