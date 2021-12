Nuovo incredibile record di velocità per Max Biaggi

Max Biaggi è già detentore di alcuni record e primati assoluti, ovviamente in sella a moto uniche. Oggi parliamo del raggiungimento di un nuovo primato per il pilota, che monta in sella alla Wattman per riuscire a raggiungere il titolo anche nella categoria di veicoli under 300 kg.

Al Kennedy Space Center, dopo un anno dal primato over 300 kg, segna un nuovo traguardo. Non dimentichiamo che il pilota romano ha ottenuto anche altri 12 primati, tra cui quello della velocità massima sul km lanciato. Ma oggi, dopo aver ottenuto il record di velocità per moto elettriche over 300 kg (un anno fa in sella alla Voxan, lo avevamo visto) Max Biaggi torna in sella per conquistare il record anche nella classe under 300 kg.

La location scelta per l’impresa eccezionale non è sicuramente casuale, e come al solito mixa in maniera unica il coraggio di Biaggi con la potenza della tecnologia. Il tutto si è svolto infatti presso il Kennedy Space Center, uno dei principali centri della NASA, noto anche per essere il centro del programma spaziale statunitense dagli anni Sessanta a oggi. Il pilota ha partecipato, insieme agli altri, alla quarta edizione del Festival dello Sport di Trento raccontando la sua storia, e come il motociclismo sia diventato la sua passione, nonostante da bambino fosse così lontano da quell’idea.

Ed è così che il sei volte Campione del Mondo di MotoGP ottiene lo strepitoso record di velocità di 455,737 km/h, che secondo quanto stabilito dalle regole Fim, è stato calcolato sulla media di due passaggi effettuati sul chilometro lanciato a due ore di distanza (la velocità assoluta raggiunta infatti durante i due “spari”, che però non può essere considerata valida ai fini dell’omologazione, è stata di 470.257 km/h). La Voxan è stata poi privata di carena, in modo che Max Biaggi potesse provare a ottenere anche il record della categoria non-streamlined, obiettivo pienamente raggiunto.

La Wattman “naked” infatti ha raggiunto la velocità media sui due passaggi di 369,626 km/h. L’ex pilota e campione MotoGP ha conquistato ben altri dieci record con l’elettrica francese, in sotto-categorie quali partenza lanciata, senza carenatura, partenza da fermo, primato sul miglio, sul quarto di miglio, sul chilometro, con carenatura montata. Gildo Pastor, presidente di Venturi, dichiara: “In meno di un anno siamo riusciti ad abbassare il peso della moto, aumentando parallelamente sia la potenza che la stabilità; oggi abbiamo ottenuto in tutto 21 record, risultato magnifico”.