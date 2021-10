Il nuovo ‘bolide’ di Vidal: una Fiat Panda

Fiat Panda, unica e inconfondibile. Quell’auto che negli anni è diventata un’icona, sempre in vetta, ai primi posti nelle classifiche dei modelli più venduti. Una vettura in grado di far ‘innamorare’ anche un calciatore che possiede fuoristrada e supercar esclusivi e dal valore inestimabile nel suo garage.

Stiamo parlando di Arturo Vidal, che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto che lo ritraggono insieme al suo Pandino. L’auto storica che adora è proprio lei, Fiat Panda. Il calciatore non ha mai nascosto la sua passione per le vetture e i motori. Siamo abituati infatti a vedere sui profili social le foto delle sue straordinarie supercar, tra le immagini pubblicate scoviamo Ferrari, Volvo, Brabus, tutti brand di lusso, e di recente ha mostrato anche la sua nuovissima McLaren 720S, supercar estrema in grado di sprigionare la potenza di 720 cavalli e di regalare prestazioni (e emozioni) da urlo.

Ma l’ultima fotografia pubblicata poche ore fa sul profilo Instagram del calciatore, lo ritrae insieme alla sua straordinaria Ferrari rossa fiammante, ad un fuoristrada esclusivo modificato da Brabus, e alla sua Fiat Panda. Proprio così, in mezzo a questi bolidi ultra potenti e lussuosi, dallo straordinario valore, c’è anche un vecchio Pandino, che pare essere l’auto che il centrocampista dell’Inter ama di più in assoluto. È la vecchia generazione dell’iconica Fiat, quella che siamo abituati a vedere ormai da tanti anni (e che Lapo Elkann ha trasformato in un’esclusiva elettrica) dai profili e dalle forme squadrate. L’auto di Vidal ha la livrea color verde acqua.

Nella sequenza di immagini pubblicate, lo vediamo prima appoggiato sul suo Pandino ‘storico’ e poi mentre lo abbraccia teneramente, come a voler mostrare quanto lui ami quell’auto, che sembra essere appunto la prediletta. Nella didascalia alla foto ha scritto in spagnolo: “Finalmente il regalo è arrivato. I sogni si realizzano! Erano anni che aspettavo di averla”.

Ci lascia intendere quindi che il calciatore (spesso al centro delle polemiche) attendeva quella Fiat Panda da tempo, anni appunto. Un regalo che ha tanto desiderato e che voleva assolutamente all’interno della sua meravigliosa e ricca collezione di vetture speciali. Pare si sia concesso subito un giretto di collaudo tra le strade di Como, col suo nuovo ‘gioiellino’.