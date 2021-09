Nuovo bolide per Cristiano Ronaldo: è una Lamborghini

editato in: da

Bugatti Centodieci: la futura supercar di Cristiano Ronaldo

Ed eccoci qui nuovamente a parlare di uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi tempi, il mitico Cristiano Ronaldo. Già lo scorso mese di maggio avevamo visto che il campione stava iniziando a far svuotare il suo garage di Torino, facendo trasferire le sue fantastiche vetture.

Non è un segreto infatti che il calciatore abbia una collezione di supercar eccezionali da urlo, dal valore inestimabile. E questo era il primo segnale di un cambiamento che, al momento, ovviamente non era ancora certo. Oggi la certezza c’è e CR7 si sta preparando per entrare a far parte della sua nuova squadra, il Manchester United. In effetti, ha appena firmato un contratto di 20 milioni di euro con la squadra. Grande ritorno, dopo averla lasciata ormai 12 anni fa.

Le cifre da capogiro concesse al campione, gli permettono di fare viaggi eccezionali. Pochi giorni fa infatti è stato visto in compagnia della sua fidanzata Giorgina Rodriguez in una villa dal valore di circa 7 milioni di euro in una piccola contea nei pressi di Manchester. Per non parlare del valore del garage dell’attaccante del Manchester United, che supera i 17 milioni di sterline (19,8 milioni di euro). Tra i gioielli di CR7 c’è la nuovissima Ferrari Monza da 1,63 milioni di euro, acquistata lo scorso mese di maggio, una Bugatti Chiron da 2,5 milioni di euro e una Bugatti Veyron Grand Sport da 1,98 milioni di euro.

Ma non è tutto, c’è una grande novità. Il campione infatti è stato visto nelle scorse ore a bordo di una fiammante Lamborghini Urus di colore argento. Il valore? 186.792 euro. Cristiano Ronaldo è stato immortalato al volante del suo nuovissimo gioiellino mentre salutava i paparazzi, nel momento in cui si stava recando alla sua sessione di allenamento.

Non dimentichiamo che il mese scorso, l’ultima auto sfoggiata da CR7 è stata la Mercedes Classe G Brabus 800, il calciatore aveva subito pubblicato una foto su Instagram. Un modello del valore di circa 330.000 euro. Ma non è l’auto più costosa nel garage dell’attaccante, come abbiamo già visto prima. Ferrari, Bugatti, McLaren, Rolls Royce, e non solo. E ora è arrivata anche la Urus, bolide da 650 cavalli e 850 Nm di coppia, in grado di superare i 300 km/h di velocità.