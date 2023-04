La nuova hypercar esprime tutto il meglio del brand

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Un vero e proprio meraviglioso universo grafico che porta la firma esclusiva di J.Demsky, Peugeot ha presentato un’opera d’arte immensa, e per l’occasione ha anche svelato in anteprima mondiale la nuova livrea dell’hypercar Peugeot 9X8 creata in collaborazione con l’artista spagnolo e presentata alla Milano Design Week.

L’opera d’arte di Peugeot e J.Demsky

Per la Milano Design Week, la Casa automobilistica ha creato in particolare una meravigliosa e inedita installazione che unisce arte e tecnologia. I visitatori che si ritroveranno presso Via Tortona 15 – nel capoluogo lombardo – avranno così la possibilità di entrare in un universo immersivo, composto da una moltitudine di schermi che presentano sia lo stile esclusivo dell’arte grafica di J.Demsky che la nuova livrea dell’hypercar Peugeot 9X8, che già conosciamo e di cui abbiamo parlato.

Matthias Hossann, Direttore del Design del brand, Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot, e Gustavo Menezes, pilota del Team Peugeot TotalEnergies, hanno partecipato al reveal della nuova livrea della vettura che corre nel campionato del mondo endurance (WEC). Questa creatura eccezionale del Leone, la Peugeot 9X8, sarà esposta al pubblico a Milano fino a domenica 23 aprile.

Il tocco dell’artista spagnolo

Quando ha immaginato la nuova livrea della 9X8, J.Demsky non si è limitato a decorare un’auto: ha deciso di realizzare una vera e propria opera d’arte, che potesse però anche trasmettere un importante e forte messaggio, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell’automobile, applicandolo a una vettura da corsa che esprime tutto il meglio che il Leone sa dare, sia in termini di stile, che per quanto riguarda l’efficienza e la tecnologia.

Due parole sull’autore dell’opera: J.Demsky è un eclettico artista spagnolo e ha disegnato anche le grafiche delle tute e dei caschi dei piloti.

I programmi di Peugeot

Per quanto riguarda invece i programmi della Casa, continua la strategia di collaborazione tra Peugeot e gli artisti talentuosi. La nuova livrea proposta per l’hypercar Peugeot 9X8 è la seconda collaborazione di quest’anno, che illustra perfettamente la convinzione che “Il mondo sia migliore con Allure”.

Le auto che si presentano con quest’esclusiva veste grafica parteciperanno alla 24 Ore di Le Mans, che quest’anno festeggia il suo 100° anniversario, un traguardo davvero molto importante per la storia del motorsport.

La Peugeot 9X8 segue dunque le orme delle sue illustri antenate, tra cui la 905 – vettura che ha vinto la gara Le Mans nel 1992 e nel 1993 – e la 908 – vincitrice invece dell’edizione del 2009. L’hypercar a trazione integrale porta il know-how del marchio in ambito di tecnologia ibrida nel palcoscenico del motorsport mondiale, ai massimi livelli.

Il Team Peugeot TotalEnergies ha iscritto due hypercar 9X8 al Campionato del Mondo FIA Endurance (WEC) dal mese di luglio 2022. Nel 2023, per la sua prima stagione completa, la squadra punta al podio.

Peugeot 9×8: com’è fatta

L’abbiamo vista per la prima volta nel 2021, la 9X8 è caratterizzata da linee fluide, l’assenza dell’alettone posteriore e una forte personalità, che la identificano come una vera Peugeot. Dopo i successi a Le Mans delle Peugeot 905 e 908, la 9X8 ha preso il loro posto. Nata sotto il segno di un nuovo tipo di prestazioni, la 9X8 è stata anche eletta più bella dell’anno (nel 2022), e unisce know-how ed efficienza tecnologica alla massima sportività, aspetti trasferibili alle vetture stradali.