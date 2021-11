La nuova auto di Chiara Ferragni

In occasione della Your BMW Week è stata lanciata la nuova The iX, l’auto 100% elettrica della Casa bavarese, che in questi giorni abbiamo visto 'in posa' insieme all’imprenditrice digitale tra le più conosciute al mondo, Chiara Ferragni, famosa per il suo brand e per il blog “The Blonde Salad”.

Non è la prima volta che vediamo Chiara apparire in foto accanto a un'auto. La celebre influencer, diventata ormai da anni una delle più importanti star a livello mondiale e icona della moda e del fashion style in tutto il pianeta, continua ad ampliare i suoi interessi professionali e di recente infatti ha diversificato parecchio il suo brand, investendo anche su nuovi canali. L’imprenditrice digitale più famosa al mondo, con più di 24 milioni di follower su Instagram, ha avviato anche una collaborazione nel settore automotive, e lo ha fatto proprio con la Casa BMW.

Tante le multinazionali con cui la 34enne cremonese stringe accordi e partnership, molti i brand che fanno la fila per avere un volto noto come quello della Ferragni negli spot e non solo. E in questi giorni abbiamo notato la giovane regina delle influencer pubblicare su Instagram un post dove posa in foto proprio accanto alla The iX di BMW, l’ultima auto elettrica del marchio bavarese. Un nuovo SAV (Sport Activity Vehicle) a zero emissioni.

Chiara ha pubblicato un contenuto pubblicitario, un’adv. BMW ormai da tempo ha deciso di stringere accordi con social influencer e testimonial del mondo della moda, la sua strategia è volta a ringiovanire il target. La più nota imprenditrice digitale italiana al mondo, insieme al marito Fedez, tiene particolarmente al tema della sostenibilità ambientale, e sposa quindi la scelta di lanciare un nuovo modello elettrico di BMW.

Chiara Ferragni aveva già pubblicato un altro post, non molto tempo fa (il 23 settembre) in cui posava in foto in occasione del test drive della nuova BMW iX full electric. Aveva approfittato oltretutto per lanciare la tuta (look racing) del suo brand. Il marito, non ne ha mai fatto segreto, è un grande appassionato di auto, e ha un garage colmo di gioielli eccezionali, lo sappiamo bene, ne abbiamo visti alcuni bellissimi in questi anni. “Una coppia che scoppia” quella dei Ferragnez, anche nel mondo auto, sin dal loro matrimonio (settembre 2018), ma anche prima.