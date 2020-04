Il noleggio auto da oggi anche su Amazon

editato in: da

Conosciamo tutti il colosso di Jeff Bezos, Amazon è stata tra le prime grandi imprese a vendere prodotti su Internet, azienda che oggi è un’icona, la più grande Internet company al mondo. Oltre ai più svariati articoli che si possono scegliere, tra il settore moda, tecnologia, benessere e altro, ora offre ai suoi clienti anche il servizio di noleggio auto a lungo termine.

La piattaforma italiana di Amazon quindi, grazie al venditore Leasys, inizia a fornire questo nuovo servizio a tutti gli automobilisti interessati: in particolare, dalla piattaforma, si può accedere ad un’offerta di noleggio auto a lungo termine, acquistando un voucher. Come funziona? Il cliente interessato paga 99 euro di quota e ha la possibilità di accedere a be free hybrid, l’opzione che permette di noleggiare una Fiat 500 o una Fiat Panda ibride a 60.000 km e 48 mesi, ad un prezzo fisso di 179 euro al mese (Iva inclusa).

Riassumendo quindi come funziona il servizio, il cliente acquista il voucher su Amazon e quindi ottiene il suo diritto di accesso all’offerta e subito dopo viene mandato sulla piattaforma digitale di Leasys. A questo punto può convertire il suo voucher, scegliere l’auto e fissare l’appuntamento con il dealer FCA con cui concluderà il contratto di noleggio a lungo termine fisicamente. Per gli utenti che privilegiano le motorizzazioni tradizionali, c’è la possibilità di scegliere una vettura termica (sempre Fiat Panda o 500) allo stesso prezzo. Amazon in 48 ore consegna l’auto a domicilio.

Non è la prima volta che Amazon si mette a disposizione per questa tipologia di servizi, lo scorso anno, nel mese di ottobre, è stato lanciato Leasys Car Cloud, un abbonamento che permetteva l’accesso tramite Amazon e l’iscrizione al servizio che poi veniva perfezionata direttamente sulla piattaforma online della società di noleggio auto. Il colosso di Jeff Bezos ormai è il numero uno tra tutti gli e-commerce, per questo motivo anche chi noleggia veicoli oggi lo utilizza come canale di “accesso alla vendita” e anche come strumento promozionale, grazie alla sua possibilità di raggiungere tantissimi potenziali clienti di ogni categoria in maniera molto facile. Leasys e FCA hanno aperto la via nel noleggio auto su Amazon, chissà che in futuro anche altri noleggiatori si appoggeranno al sito di Jeff Bezos.