La nave con la pista di go-kart più grande al mondo

La pista di go-kart più grande in tutto il globo realizzata su una nave. Un sogno? No, assolutamente realtà. Sembra incredibile, eppure il prossimo anno vedremo questa straordinaria struttura costruita direttamente su una crociera da sogno, dove gli ospiti potranno destreggiarsi su tre livelli e un totale di 14 curve.

La pista sarà lunga in tutto più di 400 metri e darà agli ospiti la possibilità di provare accelerazioni da paura. La nave da crociera che ospiterà per prima la pista di go-kart più lunga al mondo sarà la Norwegian Prima; i viaggiatori a bordo, durante il loro piacevole viaggio, potranno godere dell’esperienza unica al volante di un go-kart, mentre la nave solcherà i mari.

Dobbiamo fare una precisazione, non è la primissima nave in assoluto che presenta una pista al suo interno, l’unicità è rappresentata dal fatto che si tratta del tracciato più scenografico mai realizzato su una nave, oltre che il più lungo, questo sì. Un vero e proprio kartodromo “on the boat”, che presenterà 420 metri di lunghezza e, come abbiamo già detto, offrirà ai piloti l’emozione di 14 curve su tre livelli. Nella stessa gara potranno correre e sfidarsi 15 piloti, che potranno oltretutto godere di un’incredibile e stupefacente vista del mare aperto, durante la navigazione.

La velocità massima prevista per i go-kart della Norwegian Prima è di 50 km/h, i crocieristi potranno mettere alla prova le loro doti di guida, divertendosi. In realtà, la compagnia di crociera ha una vera e propria anima racing, e lo dimostra il fatto che anche un’altra delle loro navi, la Norwegian Joy, quattro anni fa (2017) è stata la prima in assoluto ad avere una pista di go-kart al suo interno.

La Norwegian Prima quest’estate è stata varata nel cantiere di Fincantieri (che ha realizzato lo yacht più grande del mondo) di Marghera, e quindi porta con sé anche del Made in Italy. È in grado di ospitare fino a 3.215 persone e di regalare una gran scarica di adrenalina a tutti i passeggeri. Infatti, non c’è solo la pista più grande al mondo ad accoglierli, ma anche il primo scivolo al mondo a secco “a caduta libera”, alto ben dieci piani, con una velocità estrema (come un’auto di Formula 1).