La nave elettrica più grande: naviga con una batteria di 100 auto

Quando parliamo di mezzi eccezionali non scherziamo, soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici alimentati da batterie potenti, in un’era in cui la mobilità a zero emissioni sta prendendo il sopravvento, e non soltanto per quanto riguarda auto e moto.

A far da padrone oggi, soprattutto nelle grandi città, ci sono prevalentemente i monopattini elettrici, che però sono “sotto accusa” perché ritenuti addirittura più inquinanti di un’automobile; a questo proposito abbiamo pubblicato nei giorni scorsi una notizia che parla proprio di uno studio che lo dimostra, con dati annessi.

Stavolta però non parliamo di un mezzo che viaggia su strada, ma di un vero e proprio colosso “delle acque”, che prenderà servizio in Cina entro la fine del 2021. Una nave che ha oltre 10.000 celle fornite da CATL, per una capacità complessiva di 7,5 MWh. Oltre ad essere il più grande produttore al mondo di batterie, da oggi la Cina è anche il produttore della batteria più grande del mondo. La Yangtze River Three Gorges 1 è la più grande nave da crociera a zero emissioni mai costruita, un mezzo da record.

È stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi, dopo la più grande nave ibrida vista nei mesi scorsi; in questo momento è ancora in fase di costruzione e potremo quindi vederla uscire dai cantieri navali la prossima estate, a luglio. Molto probabilmente inizierà a viaggiare a partire dal mese di novembre, comunque non più tardi della fine dell’anno.

Si tratta in particolare di una nave da crociera, che inizierà i suoi viaggi sulla rotta che viene già percorsa regolarmente dalle navi tradizionali, attraverso il tratto del fiume Yangtze tra le città di Yichang e Chongqing. La nave da crociera a zero emissioni è stata commissionata dalla Wuxi Saisiyi Electric Technology, finanziata anche con soldi pubblici. La super batteria del colosso “delle acque” ha una capacità di 7,5 MWh, che corrisponde in pratica a quella di più di 100 auto elettriche con una buona autonomia. Non ci credi? È davvero così! Le celle sono più di 10.000.

È CATL l’azienda produttrice di questa super batteria, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai dettagli tecnici del prodotta e sulla velocità con cui riesce a ricevere energia; vista la gran capacità, pensiamo che un pieno richiederà diverse ore.