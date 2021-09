Napoli, lo stratagemma per nascondere la targa e non pagare le multe

Se non ci fosse una foto a testimoniarlo, potrebbe sembrare la scena di un film comico. A Napoli un'automobilista (pare non l'unico) ha pensato bene di utilizzare un asciugamano sulla targa dell'auto per sfuggire alle telecamere della Ztl del centro storico ed evitare le multe. Il metodo – ovviamente illegale – viene usato anche da altri automobilisti del capoluogo campano.

L'asciugamano viene infilato nel tergicristalli posteriore, in modo da farlo scendere fino a coprire la targa dell'auto ed evitare che la telecamera possa fotografarla. A denunciare il fenomeno è stato il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: ''Centro storico – si legge su Facebook – ecco cosa si inventa qualche buontempone per aggirare il varco della ZTL''. Mentre i cittadini commentano inferociti: “E noi residenti nella ZTL paghiamo per rientrare a casa”.

E' giusto ricordare che ogni “stratagemma” per occultare la targa è assolutamente vietato e, se posto in essere, può comportare pesanti sanzioni anche sul piano penale. L’articolo 100 del Codice della Strada obbliga ogni auto ad avere la targa ben leggibile sia davanti che dietro il mezzo. “Chiunque falsifica, manomette, altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice Penale“.

Nel caso in cui si circoli con una targa non propria, alterata o modificata, la multa parte da. Oltre a queste multe, si aggiungono le sanzioni amministrative accessorie: il ritiro della targa, il fermo del mezzo per tre mesi o addirittura la confisca amministrativa del veicolo. Ma con gli articoli 469, 477 e 482 del Codice Penale gli automobilisti rischiano sanzioni penali.