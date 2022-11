Mondiali, ai giocatori arabi arriva una Rolls Royce in regalo

Fonte: Getty Images Mondiali Calcio 2022: Rolls Royce in premio ai giocatori dell'Arabia Saudita

Un premio speciale, che nessuno di noi si aspettava, dedicata a tutti i giocatori della squadra di calcio dell’Arabia Saudita. Il team ha vinto la partita dei Mondiale contro l’Argentina, una grande sorpresa, che ha riempito d’orgoglio gli stessi calciatori, ma ovviamente anche i tifosi e il Re Salman Al Saud.

La nazionale araba è riuscita a battere l’Argentina: la squadra guidata da Renard ha vinto contro il team di Messi, noto per essere uno dei più forti del girone, nel primo turno di Qatar2022. E per questo motivo il Re ha addirittura deciso di dichiarare Festa Nazionale il giorno dopo la partita vinta. Sono andate avanti per giorni le feste e celebrazioni per la vittoria dell’Arabi Saudita contro l’Argentina, un trionfo storico.

Ma non è tutto, perché Salman Al Saud ha deciso anche di fare un regalo molto speciale ai suoi giocatori, la famiglia reale infatti pare aver donato a ogni calciatore (al momento si tratta ancora di indiscrezioni che non sono state confermate in via ufficiale) un’auto di lusso. Si tratta di una Rolls Royce del valore di 500.000 euro. I giocatori convocati erano 26 in tutto, perciò il Re avrà speso in tutto circa 13 milioni di euro per il premio ai giocatori che hanno battuto l’Argentina.

Un episodio che si ripete

Harian Metro ci ricorda che un episodio simile successe anche molti anni fa, quasi 30, per l’esattezza. I reali arabi infatti nel 1994 hanno regalato una Rolls Royce sempre in occasione dei Mondiali di Calcio. Quell’anno i giocatori ricevettero in premio l’auto, dopo che l’attaccante Saeed Al-Owairan segnò il gol decisivo nella vittoria contro il Belgio.

Quest’anno, per i Mondiali 2022, addirittura il 23 novembre è diventato giorno di Festa Nazionale, accompagnato da un gesto così importante per i giocatori dell’Arabia Saudita. C’è da dire che il messaggio che ha voluto dare il Re con questo regalo è stato forte, volto a spronare tutti a dare il meglio di sé, giocando bene per riuscire almeno a raggiungere la fase ad eliminazione diretta – che non sarebbe comunque la prima volta per i Falchi Verdi.

Un simile risultato fu raggiunto infatti anche ad USA1994 dopo essere giunti al 2° posto nel gruppo con Olanda e Belgio, eliminati poi agli ottavi dalla Svezia. Per il passaggio agli ottavi quell’anno i giocatori ricevettero una Rolls Royce. L’Arabia Saudita, dopo la sfida con l’Argentina, ha dovuto prepararsi per la partita contro la Polonia, che però non è andata come i tifosi speravano, visto che il team ha perso 2 – 0. La cosa bella è che i calciatori sanno già che riceveranno proprio un bel regalo quando torneranno a casa dal Qatar.

La Rolls Royce da mezzo milione di dollari

La vettura di lusso è stata donata come premio per la storica vittoria sull’Argentina nella gara d’esordio ai Mondiali 2022. Il Re Salman Al Saud ha voluto fare questo regalo speciale agli eroi nazionali che hanno battuto Messi e tutti i suoi compagni. Ma di quale Rolls Royce si tratta nello specifico? Sembrerebbe essere una meravigliosa Phantom ultra potente, in grado di sprigionare fino a circa 600 cavalli.