A Milano il raduno Abarth più grande di sempre

Nel primo week end di ottobre si svolgerà a Milano il più grande evento dedicato alle auto di Abarth in Europa.

Stiamo parlando degli Abarth Days 2019, il raduno offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di vivere due giorni indimenticabili nel perfetto stile dello Scorpione. Adrenalina, divertimento e emozione per tutti gli appassionati, si celebrerà anche il 70esimo anniversario del brand. La due giorni sarà organizzata nel nuovo MIND (Milano Innovation District) e sarà ancora più ricca di attività. Test drive in pista e su strada, adrenalina nel taxidrive sul sedile passeggero della plurivittoriosa 124 rally, esposizione di vetture attuali e storiche, area acrobatica dove gli stuntman si esibiranno in numeri estremi, aree gaming.

Ma non è tutto, ci sarà infatti una grande sorpresa per tutti gli appassionati del marchio. Tutto questo per battere il record di partecipanti dello scorso anno di oltre 4.000 fan e più di 3.000 test drive. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale. Tra le maggiori novità vi è la spettacolare pista lunga circa 3 km all’interno del nuovo Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione, caratterizzata da un esaltante susseguirsi di rettilinei, curve e tornanti. Un’occasione imperdibile per i fan che parteciperanno all’evento a bordo della propria Abarth, pre-acquistando on-line il relativo biglietto, ma anche per coloro che vorranno provare una delle nuove vetture.



Ci sarà l’area entertainment dove si potranno usare simulatori di guida, si potranno fare delle sfide con le Abarth radiocomandate o assistere ad acrobatiche sessioni di Bike Trial, BMX Flatland e Parkour. Ovviamente a fare da cornice musica travolgente, street-food e stand dove acquistare merchandising. Dunque, protagoniste assolute le vetture Abarth, di ieri e di oggi, da ammirare o da provare in strada o in pista, oltre a una lunga serie di attività pensate per gli appassionati di tutte le età.

Un format vincente ed emozionante, una passione fortissima che unisce le diverse generazioni di clienti, sempre all’insegna della filosofia del fondatore: massime prestazioni, cura artigianale di ogni prodotto e costante affinamento tecnico. L’Abarth Days 2019 è la manifestazione più attesa dai fan dello Scorpione che arrivano da ogni Paese d’Europa, quest’anno all’evento milanese ci saranno sorprendenti novità in vero stile Abarth per tutti i presenti.