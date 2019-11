Micro Machines, pronti al grande ritorno dei modellini più famosi

editato in: da

Fan sfegatati e appassionati tenetevi forte perché stanno per tornare proprio loro, le più piccole e deliziose auto da collezione al mondo. Stiamo parlando delle Micro Machines, che avevano invaso il mercato tra gli anni Ottanta e Novanta.

Non le vedevamo da un po’ e ora finalmente la Hasbro e la Wiched Cool Toys hanno realizzato una nuova collezione di microscopiche macchinine che risveglieranno l’animo degli appassionati. Oggi infatti sono ancora tante le persone che rimpiangono la gamma di auto più piccole e amate che originariamente erano prodotte dalla Galoob, che in seguito fu assorbita dalla Hasbro.

Fu nella metà degli anni Ottanta che le Micro Machines invasero praticamente tutto il mondo e furono in produzione fino al 2006, anno in cui la storia di questi tanto amati modellini terminò all’improvviso. Oggi tutti gli appassionati rimasti da 13 anni a bocca asciutta potranno rimpolpare la loro collezione con la nuova gamma di vetture che sta per essere lanciata sul mercato. Insieme alle auto arriveranno anche aerei, treni e navi, moto, elicotteri, barche e camion. Ci sarà qualsiasi tipologia di veicolo, addirittura anche quelle provenienti dallo spazio, come le astronavi Power Rangers, o di Star Trek e Star Wars.

Ovviamente tutte le piccole costruzioni sono realizzate in versione micro, i modellini sono famosi da sempre per avere una forte personalità. Sono sempre stati davvero geniali e continueranno ad esserlo. Jeremy Padawer, copresidente di Wicked Cool Toys, ha dichiarato: “Considerando le recenti tendenze di unboxing dei giocattoli, il fascino multigenerazionale del marchio e la maturità della categoria dei veicoli per qualcosa di nuovo, riteniamo che Micro Machines sarà un fenomeno globale”.

Come possiamo ben immaginare quindi l’aspettativa non ha limiti, nella nuova collezione credono tutti, sia i produttori che i fan sfegatati delle Micro Machines che ormai da tempo ne aspettano il ritorno. Tutti pronti per la nuova collezione, anche in Italia, dove un tempo erano distribuite dalla GiG, poi dalla Hasbro e infine dalla Rocco Giocattoli (nel 2005). Sono ancora tanti gli appassionati nel Bel Paese che amano i micro modellini di auto più noti al mondo, e quello che si stanno chiedendo è se torneranno anche i kit straordinari che contenevano serie infinite di veicoli speciali, come il Camper o la Nave delle Micro Machines.