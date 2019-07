Mick Schumacher in pista con la Ferrari del padre

editato in: da

Schumacher, all’asta la Ferrari F2002 della vittoria mondiale

Il figlio del Campione Michael Schumacher guiderà la Ferrari monoposto F2004 del padre durante il Gran Premio di Germania.

Lo vedremo in pista alle prese con la vettura del grandioso campione che è ancora in tutti i nostri cuori proprio durante il week end del 27 e 28 luglio. Una delle Ferrari più forti di sempre sarà nelle mani del figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 conosciuto in tutto il mondo, anche da chi non ha una passione sfegatata per le corse.

Mick quindi guiderà la Ferrari F2004 sia sabato, prima delle qualifiche, che domenica prima della gara. Il circuito su cui girerà è una delle piste che sta molto a cuore a tutta la famiglia Schumacher, la stessa in cui nel 1995 Michael vinse il primo Gran Premio con la Benetton, per poi continuare le sue vittorie nel mondo nel 2002, nel 2004 e nel 2006 guidando nella Scuderia Ferrari. In figlio invece proprio nella stessa pista di Hockenheim ha festeggiato lo scorso anno il titolo europeo di Formula 3.

Mick non vede l’ora di rivivere questa esperienza, scalpita perché, reduce da un quarto posto nella Feature Race di Formula 2 in Austria finalmente potrà guidare nuovamente una monoposto storica di Formula 1, il figlio del campione è molto felice e ha dichiarato: “Sarà incredibile guidare la F2004 a Hockenheim. L’ultima volta che sono stato su quella pista ho potuto festeggiare il mio titolo di Formula 3 e sarà bello tornarci con una delle vetture più potenti e vincenti della storia della Formula 1. Non vedo l’ora!”.

A gennaio avevamo visto il giovane Schumacher entusiasta di entrare a far parte della Ferrari Driver Academy e anche della famiglia della scuderia Ferrari. La FDA è un programma sportivo che ha preso il via nel 2009 e che ha l’obiettivo di formare i giovani piloti perché siano preparati alla Formula 1, e il figlio di Schumi è stato selezionato per entrarvi.

Lo abbiamo visto poi anche al volante della Ferrari SF90 in occasione dei test di Formula 1 a Bahrein. Dopo quasi dieci anni, uno Schumacher è tornato a guidare una Ferrari su un circuito di Formula 1. Il momento tanto atteso dai fan del Cavallino Rampante di tutto il mondo si è tenuto il 2 aprile, quando Mick Schumacher ha provato la Ferrari SF90 durante la prima giornata della sessione di test in-season della Formula 1.